裴洛西訪台使美中關係緊張 美：盼別升級成衝突

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）今天表示，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣引發美中緊張情勢，拜登政府希望此一局勢不會升級成衝突。

路透社報導，在對記者簡報時，柯比指出裴洛西有權到台灣訪問，但也強調裴洛西此行並未侵犯中國主權或違反美國長期以來的「一個中國政策」（One-China Policy）。

柯比表示：「我們不希望看到這升級為任何形式的危機或衝突。」他補充道：「沒有理由將它擴大。」

裴洛西今天晚間抵達台灣後發出聲明表示，此次率團訪台是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。但中國譴責這次美國25年來最高層級官員訪台的行為，稱那是對台海和平與穩定的威脅。

在裴洛西抵達台灣之前，中國戰機便已飛到台海中線附近，中國軍方也宣布今晚起，開始在台灣附近進行空中、海上聯合演習，並將試射傳統飛彈到台灣東部海域。

柯比也表示，美國將持續在西太平洋海域、空域展開行動。

中國將台灣視為其領土的一部分，從未放棄以武力犯台。美國警告中國，不要以這次裴洛西訪台為藉口，對台灣採取軍事行動。

除了軍事行動外，柯比表示，中國可能也會對台灣祭出「經濟脅迫」。他並未詳述細節。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110803