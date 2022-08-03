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裴洛西訪台 台股盤中平盤震盪

2022/8/3 11:01
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（中央社記者江明晏台北3日電）美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵台，台股今天表現相對抗跌，早盤一度翻紅來到14772.92點，盤中呈平盤附近震盪，台積電小漲，與中國進出口制裁相關的食品股與生技族群、混凝土廠股價承壓。

裴洛西2日晚間抵台，共軍隨即宣布自4日中午12時至7日中午12時，在台周邊6海域軍演，美股4大指數皆墨，道瓊下挫402點。

台股今天以14757.51點開高，隨後指數在平盤附近狹幅震盪，一度上漲25.69點，來到14772.92點，低點下探14673.35點，下跌約73點，至10時40分左右，台股加權指數下跌14.53點，來到14732.7點。

觀察上市類股表現，半導體股上漲0.69%，油電股、電子股小漲約0.3%；盤中代表中小型股的櫃買OTC指數約下跌0.08%，上櫃股以文創股最為亮眼，上漲約1.16%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電今天力甩昨日頹勢，股價小漲0.91%，至496.5元，鴻海小跌至107.5元，跌幅0.46%，聯發科小漲0.15%至684元；宏達電今天勁揚1.5%。

貨櫃三雄長榮小漲、陽明、萬海都在平盤附近，航空雙雄下跌約1.5%，挾國防概念的漢翔跌4.45%。

中國海關總署暫停眾多台灣食品進口，受影響的有郭元益、裕珍馨、乖乖、義美、佳德、廣達香、天和生物、葡萄王生技等多家知名廠商，今天食品類股下跌0.73%、生技股下跌1.7%。

此外，中國商務部今天宣布，即日起暫停對台出口天然砂，國內相關業者環泥、國產今天股價受影響，環泥小跌約1%，國產下跌約3.6%。（編輯：張均懋）1110803

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