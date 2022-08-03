黃偉哲推特歡迎裴洛西 引來簡體字留言辱罵

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚抵達台灣，台南市長黃偉哲在推特（Twitter）發布歡迎圖卡，不少網友留言支持，但也出現許多辱罵性簡體字留言，引起論戰。

黃偉哲的臉書、推特昨晚都發文歡迎裴洛西來台，搭配裴洛西照片為背景的圖卡中以文字指出，自由世界共同的民主價值，不應該受到威脅，「台灣是自主的國家，我們會團結守護民主的家園。」

黃偉哲推特發布後，引來不少簡體字留言辱罵，但也有許多台灣網友留言支持，盾牌牙醫史書華貼上一張「近平不喜歡這則貼文」的梗圖嘲諷洗版行為，醫師邱豑慶推文「偉哲好樣的！」，郭鬼鬼也為黃偉哲讚聲，留言「水啦！請裴洛西喝珍珠奶茶。」

另外，針對中國海關總署暫停台灣多家食品廠進口，黃偉哲昨天在推特發文也出現不少辱罵性的簡體字留言，黃偉哲發文中指出，這只會讓國際覺得是在用這種方式逼台灣就範，既然有一，將來不排除還有其他方式，台灣食品廠應變能力很強，政府要做食品廠最有力的後盾，面對中國這種準制裁「我們沒有在怕的！」（編輯：黃世雅）1110803