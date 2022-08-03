裴洛西訪台 陳其邁：台美關係「真朋友、真進展」

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵台訪問，高雄市長陳其邁在臉書表示，「真朋友、真進展」，這是台美關係更緊密象徵，也是自由民主國家彼此了解、支持的展現。

陳其邁昨深夜在臉書表示，「真友誼，真進展」，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵達台灣，這是台美關係更緊密的象徵，也是自由民主國家彼此了解、支持的展現，要表達誠摯的歡迎。

陳其邁表示，身為現任眾議院議長的裴洛西，從政以來堅持人權價值，是25年來美國國會訪台最高層級的代表，為金瑞契（Newt Gingrich）之後，第2名訪台的美國眾議院院長。

陳其邁說，根據美國在台協會資訊，這次國會訪問團成員還包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾議員戴貝尼（Suzan Delbene）、眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）及眾議員安迪‧金（Andy Kim）。

將與台灣資深領袖會面討論美台關係、和平與安全，經濟成長與貿易、新冠疫情、氣候危機、人權、民主治理及其他與雙方利益相關的重要議題。

陳其邁表示，在總統蔡英文捍衛台灣主權與實踐民主價值帶領下，無論是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫、經貿、區域安全，台美關係都持續深化，更加穩健。

陳其邁說，包括裴洛西在內，誠摯歡迎所有堅持自由民主的好朋友造訪台灣。分享與見證同樣的民主和互助價值，更見證台美關係的「真朋友、真進展」。（編輯：謝雅竹）1110803