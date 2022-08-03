報復裴洛西訪台 中國對台「商攻武嚇」一次看

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（中央社台北3日電）中國報復美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，近3天對台灣「商攻武嚇」，包括禁食品、水果，並懲戒台灣兩個重要基金會，另指在台灣周邊已展開軍事行動，4日起更將在台灣6個海域實彈射擊。

裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行啟程以來，訪問台灣成為國際焦點，中國對台灣也展開一系列反制行動，近3天密集「商攻武嚇」。

截至發稿為止，在商業方面，中國海關總署1日公布對台灣眾多食品業者禁止進口，不少台灣食品品牌的資料狀態呈現「暫停進口」，其中包含郭元益食品、乖乖、統一、味全食品、泰山企業等業者。

裴洛西2日晚間抵台後，中國擴大報復行動，中國海關總署今天發布「海關總署動植物檢疫司進出口食品安全局發布關於暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸的通知」，指去年以來，多次從台灣輸陸的柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧（Planococcus minor），以及倍硫磷和樂果殘留超標；而今年6月從台灣輸陸的冰鮮白帶魚和凍竹莢魚包裝上檢出COVID-19病毒核酸陽性。

另中國商務部官網今天上午公告：「根據相關法律規定，決定暫停天然砂對台灣地區出口。相關措施自2022年8月3日起實施。」

此外，國台辦今天點名「台灣民主基金」、「國際合作發展基金會」是「台獨頑固份子關聯機構」，指打著「民主」和「合作發展」幌子破壞一個中國而祭出懲戒，禁止與中方組織、企業、個人合作等。

在軍事行動方面，共軍2日晚間11時宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

中國國防部官方微博「國防部發布」今天則公布一段現場影片，指2日晚間開始，東部戰區陸續在台灣周邊已展開一系列聯合軍事行動。

裴洛西訪台以實際行動展現對台灣的支持，華盛頓郵報2日刊登她的投書指出，當中共持續威脅台灣與民主時，美國不能袖手旁觀。訪台實現美國對民主的承諾，台灣及所有民主政體的自由必須尊重。

她今天拜會立法院時指出，台灣是全世界最自由的社會之一，並讚美台灣的防疫表現，希望美台國會能有更多往來及交流。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110803