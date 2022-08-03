裴洛西訪台牽動台海 國防部示警中共認知作戰

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（中央社記者賴于榛、游凱翔台北3日電）國防部發言人孫立方今天指出，昨晚「蘇愷35戰機穿越台灣海峽」的消息是假訊息，中共持續透過假訊息、認知作戰發動攻擊，呼籲民眾認清中共本質，勿信假訊息。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天晚間抵台訪問，中共官媒「央視」隨即發布「蘇愷35戰機穿越台灣海峽」假訊息；共軍隨後更宣布，自4日中午起至7日中午，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

孫立方上午在國防部線上記者會表示，中共持續透過假訊息、認知作戰對台灣發動攻擊，民眾一定要認清中共本質，不要相信網路上任何假訊息，例如昨晚共軍蘇愷35戰機的消息就是假訊息，國防部第一時間已澄清。

孫立方說，國軍已加強戒備，會嚴密監控台海周邊軍事動態，將堅決捍衛國家主權，也有絕對的能力負起守衛疆土的責任，並守護國家主權與國家安全。

他表示，請民眾以國防部跟政府單位訊息為主，若看到任何假訊息都可以向國防部反映，國防部將即時澄清。（編輯：謝佳珍）1110803