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中國新增禁輸農水產 農委會：柑橘類可因應處理

2022/8/3 12:14
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（中央社記者楊淑閔台北3日電）中國宣布暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，農委會預計今天下午召開記者會說明。農委會表示，柑橘類產期最接近的是中秋節柚子，出口量不到產量2%，可因應處理。

中國反制美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台動作頻頻，繼暫停眾多台灣食品進口後，中國海關總署再發布通知，暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸陸。

農委會表示，主委陳吉仲今天取消下鄉跟農民座談的行程，預計下午3時召開記者會說明。中央社記者另採訪獲悉，農委會評估柑橘類產期最接近的為中秋節柚子，以去年來說，出口7000公噸左右，雖然其中5000多公噸銷往中國，但總出口量不到總產量的2%，僅占1.7%左右，所以可以因應處理。

關於柑橘類的茂谷柑、桶柑，農委會表示，產季在11、12月到隔年，產期還有一段時間，加上外銷以東南亞為主，也可以拓展新市場，預期可以因應處理。（編輯：張雅淨）1110803

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