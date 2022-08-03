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中國再出手 禁台灣柑橘類水果白帶魚
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中國再出手 禁台灣柑橘類水果白帶魚

2022/8/3 09:26（8/3 09:37 更新）
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北京當局反制美國眾議院議長裴洛西訪台動作頻頻，中國海關總署3日再發布通知，暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸陸。（中央社檔案照片）
北京當局反制美國眾議院議長裴洛西訪台動作頻頻，中國海關總署3日再發布通知，暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸陸。（中央社檔案照片）
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（中央社台北3日電）北京當局反制美國眾議院議長裴洛西訪台動作頻頻，繼暫停眾多台灣食品進口後，中國海關總署再發布通知，暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸陸。

陸媒澎湃新聞今天報導，中國海關總署發布「海關總署動植物檢疫司進出口食品安全局發布關於暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸的通知」，去年以來，中國海關多次從台灣輸陸的柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧（Planococcus minor），以及倍硫磷和樂果殘留超標。

此外，今年6月從台灣輸陸的冰鮮白帶魚和凍竹莢魚包裝上檢出COVID-19病毒核酸陽性。為防範風險，依據中國相關法律法規和標準，決定自8月3日起暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸陸。

各海關自8月3日起暫停受理台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚報關，並及時將上述情況通知轄區內相關企業。

裴洛西（Nancy Pelosi）昨天深夜抵台訪問前，中國海關總署暫停眾多台灣食品進口；中國商務部今天也宣布，即日起暫停對台出口天然砂。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110803

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