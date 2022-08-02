中國禁止台灣食品進口 糕餅業者：錯愕無奈盼政府協助

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（中央社記者張璦、鄭鴻達台北2日電）中國海關總署暫停台灣多家食品廠進口，對象包括郭元益、裕珍馨等。糕餅商業同業公會全國聯合會今天表示，業者對於突然遭停止出貨很錯愕、無奈，盼能盡速恢復正常，也希望政府能協助業者媒合其他國際通路，分散風險。

據糕餅全國聯合會調查，部分廠商本週暫停生產訂單，將待時機明朗後再啟動生產。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行程將明朗化，中國海關總署突喊卡台灣多家食品廠產品進口；據中國海關總署官網，產品類別「餅乾、糕點、麵包」項目中，台灣107家拿到在華註冊編號廠商中，有35家狀態呈現「暫停進口」，占比32%。

糕餅商業同業公會全國聯合會今天表示，中國從去年開始針對輸銷至中國的食品提出新規範，糕餅全國聯合會收到衛福部公文通知後，即請糕餅烘焙業者提早因應，業者也都遵照規定至食品藥物管理署「輸銷中國大陸食品生產企業推薦註冊專區」填報註冊。

糕餅全國聯合會指出，中國海關總署官網的產品類別「餅乾、糕點、麵包」 項目中，台灣糕餅及食品產業有數十家業者呈現「暫停進口」狀態；經調查，部份糕餅烘焙業者從去年中國提出新規範起，為避免受單一通路影響，已逐漸開始減少出口至中國市場，分散通路至東南亞、 美國等受到的影響較小。

不過糕餅全國聯合會也指出，部份業者中國市場還是占一定比例，目前銷往中國大陸的產品，上週有順利出貨，本週部份廠商已停止生產訂單，待時機明朗後再作後續生產作業。

糕餅全國聯合會指出，今天調查部份業者，業者表示突然被停止出貨很錯愕也很無奈， 期盼能盡速恢復正常，也期盼政府能協助糕餅食品業者媒合其他國際通路，分散市場，減少風險來因應，以求生存與發展。

針對中國海關總署突然宣布禁止台灣100多家食品廠產品進口，全國商業總會理事長許舒博認為，區域和平穩定對台灣經貿才有實質幫助，裴洛西訪台並未列為公開行程，即表示美國恪遵其既有的「一中政策」原則，目前尚看不出這次訪台對台灣有任何實質改變與好處。

然而，許舒博指出，中國禁止食品進口，對台灣食品業者及廣大農漁民傷害則是立刻顯現；他認為，台灣、中國領導人要能運用大智慧，以台灣、中國人民幸福為依歸來處理政經議題，讓經貿盡速恢復常態。

財政部統計資料顯示，台灣2021年對中國出口的食物及食品金額約為16億8200萬美元；其中，以調製食品為最大宗、出口值達6億4621萬美元；活動物及動物產品出口4億3506萬美元居次；飲料、酒類及醋，與植物產品出口值也分別達3億3733萬美元，及2億3176萬美元水準；動植物油脂出口值則為3203萬美元。

根據財政部先前統計通報，調製食品包括肉類、水產及蔬果調製品、糖及糖果、可可及可可製品、穀類、粉、澱粉或奶的調製食品、糕餅類食品等加工食品；就出口市場觀察，以美國、中國、香港為前3大外銷市場。（編輯：潘羿菁）1110802