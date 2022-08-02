裴洛西訪台行程陸續曝光 共機飛近海峽中線

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（中央社台北2日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西預期今晚抵達台灣訪問，引發關注。路透社引述消息人士披露，今天上午有數架共機逼近台灣海峽中線，「極具挑釁意味」。裴洛西在台行程也陸續曝光。

消息人士表示，除了上午有數架共機逼近台海中線，昨天至今也有數艘中共軍艦停留在海峽中線附近。

消息人士指出，中共軍機和軍艦都朝海峽中線「緊逼」，行動相當不尋常，「極具挑釁意味」。

根據消息人士描述，共機多次進行戰術動作、短暫「觸及」中線，然後繞回海峽對岸；台灣軍機則在附近待命。

國防部今天發布聲明表示，對於台海周邊的共軍機艦動態，都能有效掌握敵情，以料敵從寬、禦敵從嚴的態度應處敵情威脅。

中國國防部與外交部則皆未立即回應置評要求。

在台灣對岸、有許多共軍駐紮的廈門，居民上午回報看到裝甲車輛移動，並將照片發布上網。

中國網民熱烈討論相關話題，一部分人對於可能爆發衝突感到惶恐，另一部分人則對可望統一台灣表達熱切愛國心。裴洛西（Nancy Pelosi）訪台也登上微博熱搜話題。

一名熟悉裴洛西訪台行程的人士透露，她排定的會面大多在3日，包括會見總統蔡英文；裴洛西一行也可能3日上午才抵台，「一切都還不確定」。

台灣媒體今天則未引述消息來源報導，裴洛西代表團將於今晚10時20分抵台。

白宮並未證實裴洛西的訪台行程，但稱她有權訪台。

有4名消息人士又說，裴洛西預定3日下午和一小群對中國人權紀錄大膽發聲的運動人士會面。其中一名有直接消息的人士稱，會面地點可能在位於新北市的國家人權博物館。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110802