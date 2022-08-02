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裴洛西訪台 解放軍航空母艦遼寧號山東號離港

2022/8/2 16:27
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（中央社台北2日電）美國眾議院議長裴洛西確定訪台，中國官方跳腳。有軍事觀察者發現，中共解放軍的航空母艦遼寧號、山東號這兩天先後離開山東省、海南省，外界關注兩艘航空母艦會否同時航向台灣海峽。

長期追蹤、關注南海動態的越南軍事記者Duan Dang於2日上午在推特（Twitter）發文表示，遼寧號在7月31日離開青島；山東號則在8月1日離開海南三亞，「它們會否同時出現在台灣海峽呢」。

長期關注南海動態的中國智庫、北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）1日在推特發布「雷根號」（USS Ronald Reagan）7月份行進軌跡圖，直指其離開南海後即一路向北行駛。

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，因應裴洛西可能的訪台計畫，美國國防部已在相關區域維持可觀軍力，尤其是海軍。關鍵單位如雷根號及艦上搭載的作戰與偵察飛機皆可藉由進入南海以更靠近台灣；美國空軍則可負責監測空域及偵察敵軍動向。

因應裴洛西率團訪台，我方國軍各級部隊2日上午起至4日中午止強化戰備整備，國防部強調，對於台海周邊共軍機艦動態都能有效掌握，以料敵從寬、禦敵從嚴的態度應處敵情威脅。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110802

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