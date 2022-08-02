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裴洛西結束訪馬來西亞行程 下一站是否飛往台灣備受關注

2022/8/2 16:22（8/2 16:48 更新）
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（中央社記者侯姿瑩新加坡2日專電）美國聯邦眾議院議長裴洛西率領國會代表團展開亞洲行，今早從新加坡轉往第二站馬來西亞訪問，僅停留數小時後即搭機離開。裴洛西接下來是否停留台灣，備受全球關注。

裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪問亞洲，已知公開行程包括新加坡、馬來西亞、南韓和日本；此行聚焦印太地區安全、經濟夥伴關係和民主治理。

綜合馬媒報導，裴洛西訪馬第一個行程是前往國會與下議院議長阿茲哈（Azhar Azizan Harun）會面，接著到市區一間飯店與馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）午宴。

馬新社報導，裴洛西一行人搭乘的專機在今天早上10時33分左右降落吉隆坡梳邦空軍基地。中國報指出，裴洛西搭乘的專機於下午3時38分飛離馬來西亞。

據全球知名航班即時追蹤網站Flightradar24資訊，一架據信載著訪團、呼號為SPAR19的美國空軍運輸機下午3時許從吉隆坡起飛，隨即成為網站上追蹤數最高的航班，一度吸引超過9萬人追蹤。

雖然台灣未列入公開行程上，但多家媒體引述知情人士說法報導，裴洛西預定今晚飛抵台灣，將會見台灣政府官員等人士，包括總統蔡英文。

若裴洛西如期訪台，她將是繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。（編輯：黃自強）1110802

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