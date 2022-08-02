游錫堃可提前出關？莊人祥：確診滿1天、2快篩陰

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北2日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西可能訪台，外界關注確診隔離中的立法院長游錫堃是否提前出關接待。指揮中心今天表示，若符合距確診24小時以上、2次快篩陰性等條件，即可提前解隔。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天可能率團訪台，在台灣停留一晚，並於3日拜訪立法院，但立法院長游錫堃日前率團訪問歐洲，7月29日返國時在機場唾液採檢陽性，目前在加強型集中檢疫所中隔離邁入第4天。

對於游錫堃若提前解隔出關是否符合規定，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，裴洛西是否來台及相關行程，指揮中心目前沒有進一步訊息，也沒有評論。

至於確診解除隔離條件，莊人祥說，依5月31日修訂辦法，只要符合以下2個條件之一即可，首先是距發病日或採檢日已達7天者，無須採檢。

另1個條件則是「距確診24小時以上、追蹤2次呼吸道檢體快篩陰性，或距發病日或採檢陽性日5天以上、追蹤1次呼吸道檢體快篩陰性」。

媒體詢問，為何游錫堃會在加強型集中檢疫所進行隔離而非居家。莊人祥解釋，目前規定讓70歲以上民眾住集中檢疫所。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明指出，加強版集中檢疫所與防疫旅館的收治確診個案條件之一是70歲以上民眾，或65歲至69歲的獨居者。

羅一鈞另說明，不到7天就可以解除隔離的條件，不適用於居家照護個案，住在醫院或是加強版防疫旅館或集中檢疫中心者才可適用，因為要由醫事人員進行篩檢。（編輯：陳政偉）1110802