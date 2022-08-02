裴洛西訪台 國安人士：中國頻恫嚇是為鞏固內部

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北2日電）美國眾議院議長裴洛西確定訪台，中國官方跳腳，以軍事演習、言語叫囂等頻頻恫嚇。國安人士判斷，中國為了鞏固其國內民心和政權，只能加強仇視美、日情緒，持續煽動民族主義。

裴洛西（Nancy Pelosi ）包機將於今晚飛抵台灣，中國官方先前即對此反應激烈，屢屢透過外交部、國台辦、意見領袖等大力對外嗆聲，表達堅決反對立場。

國安人士表示，時任美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）曾於1997年訪問台灣，裴洛西是繼金瑞契後，首位訪台的美國眾議院議長，也是目前美國總統繼任順位第3位，「在中美關係緊張的現在，其意義更顯不同，因此挑動中共當局敏感神經」。

剖析中國極力阻止裴洛西訪台和頻頻恫嚇友台國家與親台政治人物的情形，國安人士認為，這是為了鞏固其國內民心和政權正當性，必須不斷地煽動民族主義以加強人民的國族認同，尤其在美中貿易戰後，中國經濟成長疲弱，只能加強仇視美、日等國的宣傳。

他指出，另個原因則是為了避免台灣事實上的獨立獲得國際認同。

國安人士強調，裴洛西訪台一事更加凸顯中國並非戰狼而是流氓。在訪台消息確定前，中國就發出嚴厲警告，甚至提到武力威脅和戰機攔截等手段。裴洛西確定訪台後，又宣布於南海實施實彈射擊，造成區域緊張，這讓周邊國家不得不正視中國帶來的威脅。

他認為，中國流氓行徑破壞區域和平，也凸顯其本質上是個恐怖主義國家，對「兩岸和平發展」並無助益，種種挑釁與威脅的動作，對周邊國家來說是個超級大麻煩。（編輯：曹宇帆）1110802