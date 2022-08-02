裴洛西可能訪台 桃機接獲恐嚇信、航警強化安檢

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美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能率團訪台，航警局已責成安全檢查大隊及保安檢查大隊會同桃機公司，加強飛安檢查，確保機場安全。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年8月2日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場2日電）美國眾議長裴洛西今晚可能訪台，桃機公司接獲恐嚇信表示將在機場放置爆裂物，立即向警方報案，航警局呼籲民眾勿轉傳相關訊息，除加強飛安檢查，也組成專案小組偵辦。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今晚可能率領國會代表團訪台，桃園國際機場公司網站的客服信箱，上午收到一封恐嚇信，內容表示，為阻止美國眾議院議長訪台，將在機場放置3枚爆裂物，桃機公司立即通報航警局、交通部、民航局及國土安全辦公室。

航空警察局刑事警察大隊副大隊長陳沛澍下午接受媒體聯訪表示，航警局對於任何危害飛安言論，絕對嚴查嚴辦，以杜絕民眾僥倖心態，同時呼籲民眾切勿轉傳相關訊息。

陳沛澍說，航警局已責成安全檢查大隊及保安檢查大隊會同桃機公司，加強飛安檢查，確保機場安全。另外也責成刑警大隊與刑事局偵九大隊（網路犯罪專責隊）組成專案小組，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦，全力清查網路資訊追緝犯嫌。

對於相關的議題，桃園國際機場機場公司表示，案情已報請航警局偵辦，桃機公司後續會配合警方偵辦。（編輯：李錫璋）1110802

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能率團訪台，桃機公司接獲恐嚇信表示將在機場放置爆裂物，立即向警方報案，航警局除加強飛安檢查，也組成專案小組偵辦。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年8月2日