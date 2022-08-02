裴洛西訪台前夕 中國東部戰區再發恫嚇宣傳

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（中央社台北2日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今晚抵台訪問。共軍東部戰區連日來發出恫嚇宣傳，其微博今天再發布，福建省軍區近日在閩南組織防空實彈射擊的影片及貼文，主題標籤為「埋葬一切來犯之敵」。

中共解放軍東部戰區微博帳號1日晚以「重磅發布」為名，聲稱「嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進！時刻準備戰鬥」，附上一段約2分26秒短片，內容關於共軍陸海空軍演練及向中共黨旗效忠的剪輯畫面。

東部戰區微博帳號今天繼續發布共軍演練的影片及貼文，其中一則為「福建省軍區在閩南組織防空實彈射擊」，直指近日福建省軍區在閩南某海域組織民兵防空分隊實彈射擊，全面檢驗複雜條件下整體作戰能力。其主題標籤為「時刻準備戰鬥」及「埋葬一切來犯之敵」，呼應1日晚發布的短片。

官媒環球時報旗下帳號「樞密院十號」今天發文指出，東部戰區微博帳號1日晚發布的短片有兩次出現彈道導彈的畫面，其中一款導彈處於起豎狀態；另一款正在點火發射，但都以馬賽克方式模糊地處理導彈的彈頭細節。

文中指出，不知道這些彈道導彈是什麼型號，外界普遍認為，解放軍用於台海方向的彈道導彈包括「東風11」、「東風15」、「東風16」、「東風21」系列彈道導彈，和剛於中國媒體曝光發射畫面的「東風17」高超音速導彈。

文中並指，東部戰區影片已經向美國傳遞非常明確的訊息。

裴洛西準備訪台前，中共解放軍3大戰區接連展開海上實彈演練，包括平潭射擊訓練在內，近期解放軍在台海周邊海域至少進行了5次軍事演習。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110802