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反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看

2022/8/2 15:20（8/2 15:33 更新）
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中國海關總署突暫停台灣多家食品廠產品進口，包括郭元益、乖乖、義美等。圖為義美門市外觀。（中央社檔案照片）
中國海關總署突暫停台灣多家食品廠產品進口，包括郭元益、乖乖、義美等。圖為義美門市外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社網站2日電）美國眾議院議長裴洛西計畫訪台，中國疑似拿台灣食品開刀。根據中國海關總署官網資料，台灣企業於58項食品類別的3200筆登記中，目前共有2066筆被列為「暫停進口」，比例近65%，其中包括郭元益、裕珍馨、乖乖、義美、佳德、廣達香、天和生物、葡萄王生技等多家知名廠商。

中央社於8月2日中午截取完整資料並製作搜尋器，讀者可滑動清單檢視哪些廠商列為「暫停進口」、哪些列為「有效」，或可直接輸入企業名稱查詢註冊狀態。

根據中國海關總署原始資料，有部分台灣進口產品項目被列為「註銷」，由於無法得知遭註銷的日期，因此本搜尋器並未列入。另外，同一業者多項產品可能在不同廠區生產，有可能出現同一業者部分產品暫停進口、其他產品仍為有效情況。（編輯：侯少婷）1110802

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