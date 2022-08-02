中國暫停台灣食品輸入 農委會：茶葉果乾、700艘漁船皆入列

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中國2日暫停輸入眾多台灣食品，目前農委會已掌握3家茶葉業者、約700艘漁船在名單中。圖為停靠基隆八斗子漁港漁船。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔、沈佩瑤台北2日電）中國暫停輸入眾多台灣食品，農委會和食藥署今天表示，昨天獲知消息，目前農委會已掌握3家茶葉業者、約700艘漁船在名單中，對於受到衝擊的農漁產品項目、出口量及其產值，正在掌握中。

農委會已持續統計，包含水產品、茶葉、蜂蜜等產業出口至中國的貿易量及產值，如果因短期暫停出口所受影響的產業，農委會會研擬相關措施協助業者。

農委會相關人員告訴中央社記者，已確認有3家茶葉被通知暫停輸入，而且「明明還在註冊有效期間」、「竟然可以隨便暫停進口」、「業者都不知道自己被禁止輸入，也不知道為何被暫停輸入」

農委會進一步調查發現，不只茶葉，還擴及果乾、蜂產品、可可豆、蔬菜等，目前還不知道總共有幾家被暫停輸入。

在水產品方面，農委會擬針對須再向中國補件的54艘漁船及646艘未補件被暫停出口漁船，透過專案輔導申辦及補件、輔導分散其他國際市場，如果產業受到衝擊，將規劃給予貸款利息及凍庫的相關補貼，助產業渡過難關。

農委會是在今天中午發布新聞稿，針對「中國暫停我國食品廠產品進口」事件對上游農漁業的影響，做了相關說明。

農委會表示，持續掌握中方暫停我國食品相關業者輸入中國的原因，昨天獲知情形後，仍持續輔導業者依照食藥署註冊文件的資料需求填報相關內容，以利兩岸貿易順暢。

去年4月中國針對全世界輸中食品企業要求進行名單註冊，農委會透過衛生福利部食品藥物管理署與中國建立的「海峽兩岸食品安全協議」的平台，辦理輸入中國的名單登入，農委會也針對中方要求的分類產業，例如水產品、茶葉等產業配合食藥署辦理。

衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅說，昨天中午接到訊息，確切原因還在了解中，品項部分事涉各部會，各部會都在統計中。

吳秀梅說，該提送的資料都根據中國規定辦理，有補件需求對方需告知，出口業者都依規定處理，這次就是包裹式註冊，註冊後仍要求業者補送資料，後續對方審核時可能還會有其他意見，持續確實了解中。（編輯：陳清芳）1110802