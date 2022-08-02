裴洛西可能訪台 路透：數架共機飛近台海中線
2022/8/2 11:02（8/2 11:31 更新）
圖為殲16同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
（中央社台北2日綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西
（Nancy Pelosi）可能今夜抵台引發國際關注並牽動美中台三方敏感神經。路透社引述消息人士披露，今天早上有數架共軍軍機逼近台灣海峽中線。
生日：1940年3月26日
裴洛西小檔案
全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。
生日：1940年3月26日
學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）
經歷：
- 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今
- 2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬
- 2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長
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路透社指出，台灣的國防部暫未回應相關消息。（譯者：陳亦偉）1110802
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