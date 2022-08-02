解放軍飛彈驅逐艦出現蘭嶼外海 遠距監控台灣上空

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台東空軍志航基地2日上午罕見沒有演訓，不過有10架幻象戰機於1日陸續進駐。中央社記者盧太城台東攝 111年8月2日

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）中國解放軍飛彈驅逐艦今早出現蘭嶼外海，潛艦專家說，這艘驅逐艦監控能力超過500公里；另外，空軍志航基地今早罕見沒有演訓，不過有10架幻象戰機進駐。

國防部表示，有關台海周邊中共艦船動態，國防部均運用聯合情監偵手段，全程掌握並列入敵可能行動方案研討，完成兵力應處作為。

軍方人士今天表示，這2天不僅有解放軍的情報船，還有驅逐艦及伴隨的飛彈護衛艦出現蘭嶼、花蓮外海「南來北往」。

海軍監控到，昨天下午1時在花蓮港外48浬一艘中國大陸海洋測量船，往北航行；昨天下午5時一艘中國大陸研究船在蘭嶼東南方61浬往南航行。

今天凌晨3時許，日本護衛艦在蘭嶼東南方40浬，往北航行；緊接著4時解放軍的飛彈驅逐艦伴隨飛彈護衛艦也出現在蘭嶼東南方45浬。

備役海軍上校、曾任潛艦訓練中心教官王志鵬接受中央社記者電話訪問表示，他研判出現在蘭嶼外海的是解放軍055型飛彈驅逐艦，而伴隨的是054A型飛彈護衛艦。這艘飛彈驅逐艦同時具備有空中和平面監控能力，海平面監控距離約380公里，空中則長達560公里。

而中國的海洋測量船和研究船基本上都兼具情報蒐集功能，包括水底和水面的潛艦動態。王志鵬說，「這陣子台東外海的太平洋相當熱鬧」。

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另外，空軍台東志航基地今天上午罕見沒有進行任何戰機起降和例行訓練任務，10架支援的幻象戰機，4架勇鷹高教機和F5戰機，都在機堡內戰備待命狀態。

軍方人士表示，從漢光演習開始至昨天傍晚陸續有10架幻象戰機的「人、裝、彈」一起進駐志航基地，除了稍早前的漢光演習外，接著還有這幾天的任務需要；昨天還有海軍2架反潛直昇機進駐志航基地。（編輯：黃世雅）1110802