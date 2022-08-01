日本防衛省：中國軍艦穿越與那國島與台灣間海域

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本防衛省今天表示，一艘中國海軍測量艦上午穿越沖繩的與那國島與台灣之間海域。昨天也有一艘中國海軍護衛艦穿越與那國島與台灣之間海域後南下，朝太平洋方向航行。

日本防衛省統合幕僚監部（相當於國防部參謀本部）今天公布，今天上午11時（台灣時間上午10時）許，日本海上自衛隊發現在沖繩縣的與那國島南南西約80公里處海域有一艘中國海軍測量艦（舷號25）在航行。之後，這艘艦艇從與那國島與台灣之間的海域北上，朝東海的方向航行。

這艘中國艦艇7月27日被日本海上保安廳發現航行在鹿兒島縣的橫當島西北海域，之後從大隅海峽朝東北前進。

日本防衛省出動海上自衛隊第1海上補給隊所屬的「常盤」號（部署於橫須賀）進行情報蒐集及監控。

日本防衛省統合幕僚監部今天表示，日本海上自衛隊昨天上午6時（台灣時間上午5時）許發現一艘中國海軍護衛艦（舷號599）航行在釣魚台西方約80公里處的海域。之後，這艘中國艦艇穿越沖繩的與那國島與台灣之間海域後南下，朝太平洋方向航行。

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此外，日本海上自衛隊7月30日上午9時許發現一艘中國海軍旅洋III級飛彈驅逐艦（舷號155）航行在沖繩縣的宮古島北方約140公里處的海域。之後，這艘中國軍艦從沖繩本島與宮古島之間海域南下，朝太平洋方向航行。

日本出動海上自衛隊第11護衛隊所屬的「山霧」號（隸屬於橫須賀）、第13護衛隊所屬的「澤霧」號（隸屬於佐世保）及第1海上補給隊所屬的「常盤」號（隸屬於橫須賀）進行情報蒐集及警戒監控。（編輯：林憬屏）1110801