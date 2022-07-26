中共無人機出現花蓮外海 國防部：有效掌握應處

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（中央社記者游凱翔宜蘭26日電）目前國軍漢光演習期間，中共一架TB-001偵打一體無人機昨天於花蓮外海空域來回飛行；國防部今天表示，國軍運用聯合情監偵系統都能有效掌握，並適切應處，國軍有信心及能力確保國家安全。

漢光演習今天進入第2天，國軍20艘艦艇、15架次戰機於宜蘭蘇澳外海舉行「海軍聯合截擊作戰實彈操演」，海軍、海巡首度公開聯合操演，分別實射標準一型防空飛彈與鎮海火箭彈。總統蔡英文並登上基隆級導向飛彈驅逐艦基隆艦校閱演習。

日本防衛省統合幕僚監部昨晚揭露，中共1架攻擊、偵查兩用無人機「TB-001」昨天通過宮古海峽、日本沖繩群島以南空域，隨即於台灣花蓮東方外圍空域來回飛行，日本航空自衛隊南西航空方面隊緊急派遣戰機起飛監控。

中共在國軍漢光演習期間的舉動引起外界關注。國防部發言人孫立方少將上午接受媒體訪問時表示，對於台海周邊的共軍機艦動態，國軍運用聯合情監偵系統都能有效掌握，並適切應處，國軍有信心及能力確保國家安全。（編輯：郭無患）1110726