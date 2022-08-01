雷根號航艦一路向北行駛 顯示裴洛西可能訪台

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（中央社台北1日綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否即將訪問台灣尚待觀察。不過中國智庫在推特發文稱，美國航空母艦「雷根號」離開南海後即一路向北行駛，從上述部署態勢看來，裴洛西確實可能親自來台。

長期關注南海動態的中國智庫、北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）今天在推特發布「雷根號」（USS Ronald Reagan）7月份的行進軌跡圖。

圖像顯示，雷根號日前在南海短暫停留3天後，於7月30日經菲律賓以東的聖伯納地諾海峽（San Bernardino Strait）離開，並持續向北進入菲律賓海。另據雷根號艦載C-2A「灰狗」（Greyhound）運輸機的活動軌跡，推測雷根號打擊群目前已抵達巴士海峽（Bashi Channel）以東的海域。

據SCSPI說法，尼米茲級核動力航艦雷根號同行的打擊群陣容還包括「希金斯號」驅逐艦（USS Higgins）、「安提坦號」巡洋艦（USS Antietam），以及「蒂珀卡努號」補給艦（USNS Tippecanoe）。

除了雷根號打擊群，目前位處台灣周邊地區的美國海軍資源還包括沖繩附近的黎波里號（USS Tripoli）兩棲突擊艦，以及前沿部署在日本佐世保附近的美國號（USS America）兩棲攻擊艦。

隸屬第七艦隊的雷根號於5月離開母港日本橫須賀基地，開始執行春季巡邏任務。該艦自2019年以來首度在新加坡港口停靠5天後，7月26日從樟宜海軍基地出發，前往南海執行任務。

美國有線電視新聞網（CNN）日前也報導，為因應裴洛西可能的訪台計畫，美國國防部、尤其海軍已在相關區域維持可觀軍力。關鍵單位像雷根號航艦及艦上搭載的作戰與偵察飛機皆可藉由進入南海來更靠近台灣；美國空軍則可負責監測空域及偵察敵軍動向。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110801