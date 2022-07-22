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雷根號抵星 2019年以來美航艦首度停靠新加坡

2022/7/22 22:27
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（中央社記者侯姿瑩新加坡22日專電）美國航空母艦「雷根號」打擊群日前在南海執行安全任務。「雷根號」今天抵達新加坡，這是2019年以來，首次有美國航艦停靠星國，主要是進行補給，也讓艦上官兵上岸休息。

尼米茲級核子動力航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）隸屬美國太平洋艦隊第七艦隊，日前在南海執行海上安全任務。美艦在南海的行動是美國海軍在印太地區例行任務的一環。

在南海執行任務後，「雷根號」今天抵達新加坡。美國駐新加坡大使館向中央社記者表示，這是自2019年以來，首度有美國航艦停靠新加坡，「雷根號」週末將停留在星國，這是美艦在此區域常態部署的一部分。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，「雷根號」停靠新加坡主要是進行補給，也讓艦上官兵上岸休息。

此外，目前人在新加坡訪問的美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）今天也登上「雷根號」發表談話。

根據美國大使館提供講稿，戴杜羅表示，過去2個月以來，「雷根號」打擊群與許多區域盟友、夥伴一起在國際水域執行任務。

戴杜羅說，環太平洋軍事演習（RIMPAC）及其他類似演習，有助加強互操作性（interoperability），聯合部隊需藉此嚇阻及挫敗強權國家的挑釁行為。

他指出，很不幸地，有些國家試圖聲稱自己擁有他國資源，並扭曲美國合法的海上行動，例如勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）近期的自由航行任務及「雷根號」在南海的海上安全任務。

戴杜羅表示，東南亞各國的安全及經濟繁榮都仰賴自由開放的印太地區；為達此目標，美國會持續與夥伴及盟友合作。

外電報導，中國持續在南海擴張勢力，且多次對於美軍南海任務提出抗議，甚至出動解放軍驅離。（編輯：周永捷）1110722

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