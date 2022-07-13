搞認知作戰？ 共軍首度公布跟監美艦照片

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（中央社台北13日電）美國飛彈驅逐艦班福特號今天駛入中國聲稱的西沙群島「領海」，共軍依例組織海空軍力跟監驅離。與以往不同的是，共軍首度公布兩張跟監美艦的「現場處置圖」，顯示雙方軍艦距離相當接近。

美國軍艦近年頻繁駛入南海主權爭議海域，執行符合國際法的「航行自由任務」（Freedom of Navigation Operation），都會發文官宣，也會跟監中國海軍艦艇編隊。

2021年4月4日，美國海軍公布一張飛彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89）艦長「翹腳」近距離目視共軍航空母艦遼寧號的照片，引發轟動。有軍事專家分析，這是美方對中方進行認知作戰，凸顯美軍並不將遼寧艦的戰力放在心上。

相隔不到半年，班福特號（USS Benfold, DDG-65）今天再度駛入中國聲稱的西沙「領海」，共軍南部戰區微信公眾號事後通報並首度公布兩張「現場處置圖」，一張是在共軍054A型護衛艦「咸寧艦」上拍攝的近距離跟監班福特號照片，士兵正操作儀器測量美艦的方位；另一張是班福特號全景照，能清楚看到舷號。

陸媒環球網今天引述中國艦艇軍事專家張學峰稱，南部戰區首次第一時間公開中方應對美艦的照片，既表明了解放軍有力的應對措施，又及時公開現場情況，防止美方倒打一耙，輿論應對更為主動。

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報導引述不具名業內人士稱，從公布的照片可以看出，中美艦艇之間距離很近，表明中方對美艦進行有效跟蹤監視，對美軍在相關海域的動態能即時掌握。而另一方面，中方主動公布照片是對國際社會表明，美國闖入中國西沙「領海」的非法事實不容置疑；美國侵犯中國主權，違反國際法和國際原則不容置疑；中國艦隊對美艦進行跟蹤監視及警告驅離的有力措施不容置疑。

張學峰還稱，從照片可以看出，在解放軍的嚴密監視之下，美艦火炮和火控雷達都處於起始位置，未進行操演，可能意在表明自己打算「無害通過」。（編輯：楊昇儒）1110713