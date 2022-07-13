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美國海軍：航艦雷根號打擊群南海執行安全任務

2022/7/13 20:43（7/13 20:56 更新）
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美國海軍表示，美國航空母艦「雷根號」打擊群13日在南海執行安全任務。圖為美國航空母艦雷根號。（圖取自facebook.com/ussronaldreagan）
美國海軍表示，美國航空母艦「雷根號」打擊群13日在南海執行安全任務。圖為美國航空母艦雷根號。（圖取自facebook.com/ussronaldreagan）
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（中央社北京13日綜合外電報導）美國海軍表示，美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）打擊群今天在南海執行安全任務。

路透社報導，雷根號指揮官戈德哈默（Capt. FredGoldhammer）上校在聲明中表示：「我們在南海表明美國對自由開放印太地區的承諾。」

中國多次對於美軍南海任務提出抗議，甚至出動解放軍驅離。

美國神盾級（Aegis）飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）今天駛近南海爭議領土西沙群島，引來北京當局憤怒回應。美國海軍表示，班福特號在西沙群島附近主張航行權與自由，符合國際法。

中方表示，這艘美艦非法進入「領海」後，已遭解放軍驅離。

路透社報導，美國經常在南海執行所謂的「航行自由任務」（Freedom of Navigation Operations），挑戰中國和其他主權聲索國針對無害通過加諸的限制。

美國海軍表示，班福特號「在南海西沙群島附近主張航行權與自由，此舉符合國際法」。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110713

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