班福特號駛入西沙海域遭中國驅離 美主張航行權

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（中央社北京13日綜合外電報導）美國飛彈驅逐艦「班福特號」今天駛近南海爭議領土西沙群島，引來北京當局憤怒回應。美國海軍表示，班福特號在西沙群島附近主張航行權與自由，符合國際法。

中方表示，這艘美艦非法進入「領海」後，已遭解放軍驅離。

路透社報導，美國經常在南海執行所謂的「航行自由任務」（Freedom of Navigation Operations），挑戰中國和其他主權聲索國針對無害通過加諸的限制。

美國海軍表示，神盾（Aegis）級驅逐艦班福特號（USS Benfold）「在南海西沙群島附近主張航行權與自由，此舉符合國際法」。

「南海非法且廣泛的海事主張對海洋自由構成嚴重威脅，包括航行和飛越自由、自由貿易與暢通商業，以及南海沿岸國家的經濟機會自由。」

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中國官媒央視報導，共軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校今天說，「班福特號」未經中國政府批准，「非法闖入中國西沙領海」，遭到南部戰區組織海空兵力跟蹤監視並警告驅離。

他批評美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海區域和平穩定，違反國際法和國際關係準則，是「大搞航行霸權製造南海軍事化的又一鐵證」。共軍將保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海區域和平穩定。（譯者：李佩珊/核稿：施施）1110713