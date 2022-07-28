美海軍部長警告 亞洲侵略者恐遭受懲罰性反擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬尼拉28日綜合外電報導）美國海軍部長戴杜羅對中國日益霸道的行為意有所指警告，亞洲任何侵犯其他國家主權的侵略者都可能遭受懲罰性反擊，就像俄羅斯入侵烏克蘭面臨的情況一樣。

戴杜羅（Carlos Del Toro）26日晚間在馬尼拉接受美聯社訪問時表示，儘管爆發烏克蘭戰爭，美軍對亞太、特別是南海地區的關注永遠不會放鬆，對亞太關注甚至更甚以往。

他並未直接點名中國，但強調北京侵犯其亞洲鄰國主權海域，違反國際法卻未受懲罰。

戴杜羅重申總統拜登承諾指出，若菲律賓軍隊、船隻和飛機在南海遭受攻擊，美國將履行1951年共同防禦條約（U.S. Mutual Defense Treaty）的承諾。

戴杜羅說：「正如拜登總統所說，若某國侵犯菲律賓1吋主權，無論是在海上、岸上還是離島，我們都會以各種可能的方式支持菲律賓和菲律賓人民。」

戴杜羅說，中國把南沙群島7個有爭議的珊瑚礁轉為飛彈保護的島嶼基地「非常令人擔憂」，這讓美國和其他西方國家堅持主張航行自由，在中國聲稱擁有的領土周邊巡邏，凸顯「它們不屬於中華人民共和國」。

中國有時會以發射照明彈或無線電干擾等方式，回應美國和澳洲空中或海上巡航。戴杜羅說，中國的行為增加了誤判的風險，但美軍一直以來的訓練都是「紀律嚴明」，並堅守長期確立的接觸規則以避免衝突。

他說：「重要的是，把這些國家實際在做的所有非法行動錄影下來，全世界才能確實看到他們的行為模式。」

戴杜羅表示，潛在的亞洲侵略者應從俄羅斯總統蒲亭現在的麻煩中汲取教訓。蒲亭面臨西方國家及其盟友的制裁，這些國家還對烏克蘭人提供武器和人道援助。

他說：「我認為這是個巨大的教訓，自由、民主和有原則的國家，將合力對抗那些不自由、不民主和沒原則的敵人。」

如果在亞太地區發生同等級侵略，「我相信盟國和夥伴將齊心協力，在太平洋這裡做出同樣的事」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110728