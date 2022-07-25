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共軍無人機飛越沖繩本島與宮古島間 日機急升空

2022/7/25 18:53（7/25 19:56 更新）
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日本防衛省統合幕僚監部表示，25日共軍的偵察/攻擊型無人機TB-001（圖）飛越沖繩本島與宮古島之間上空。（圖取自日本防衛省網頁mod.go.jp）
日本防衛省統合幕僚監部表示，25日共軍的偵察/攻擊型無人機TB-001（圖）飛越沖繩本島與宮古島之間上空。（圖取自日本防衛省網頁mod.go.jp）
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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）今天表示，一架中國空軍攻擊型無人機今天飛越沖繩本島與宮古島之間上空。這是共軍無人機首度單獨飛越這處空域。

日本防衛省統合幕僚監部發布共軍最新動向消息表示，今天一架共軍的偵察/攻擊型無人機TB-001從東海方向飛來，穿越沖繩本島與宮古島之間的上空飛至太平洋，在先島群島南方的太平洋上空盤旋後，朝巴士海峽方向飛行。

對此，日本航空自衛隊出動戰鬥機緊急升空因應，持續進行警戒監視。

日本電視台新聞網（NNN）報導，這架共軍攻擊型無人機並未侵犯日本領空，這是共軍無人機首度單獨穿越這處空域。日本防衛省研判這架共軍無人機可能是進行某種訓練或蒐集情報。

日本防衛省表示，共軍的行動今後也將持續活躍，會密切關注共軍的動向並做好萬全因應。（編輯：陳惠珍）1110725

日本防衛省統合幕僚監部公布，25日共軍動向。（圖取自日本防衛省網頁mod.go.jp）
日本防衛省統合幕僚監部公布，25日共軍動向。（圖取自日本防衛省網頁mod.go.jp）
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