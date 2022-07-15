共軍摧毀新疆日本預警機模擬物 疑操練飛彈攻擊

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（中央社記者楊明珠東京15日專電）日媒報導，中國已摧毀設於新疆沙漠靶場、狀似日本波音E-767空中預警機模擬物，可能是對此進行飛彈攻擊訓練。這款空中預警機是當「台灣有事」時日本確保空優的關鍵戰力。

日本經濟新聞報導，幾名專家分析衛星圖的結果確認，中國已摧毀在新疆維吾爾自治區沙漠地帶狀似日本航空自衛隊波音E-767空中預警機的物體。

從美國星球實驗室公司（Planet Labs）拍攝的衛星影像得知，5月中旬在同一地點的影像有狀似波音E-767空中預警機的物體、機場跑道，停機坪等建築物；但7月13日的影像顯示，這些結構物已遭破壞，有碎片、燒焦的痕跡。

報導說，查看過去的衛星影像，7月2日還有物體存在。研判結構物可能是7月上旬遭摧毀。這是首度發現中國境內狀似日本航空自衛隊軍機形狀的物體遭摧毀。

這一帶是中國人民解放軍（共軍）管轄區域，也有幾個狀似美國軍艦的物體存在。專家從衛星影像分析指出，在狀似航空母艦的結構物上有類似飛彈著彈的痕跡。

美國明德大學蒙特雷國際研究院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）教授路易斯（Jeffrey Lewis）分析空中預警機物體殘破的情況指出，這應該是在進行某種彈道飛彈訓練。

美國智庫、新美國安全中心兼任研究員蘇加特（Thomas Shugart）也指出，很可能是這個假想標的物被共軍用於飛彈演習。如果能辨識特定機體被成功進行測試攻擊的話，代表共軍飛彈攻擊的精準度提升。

日本前自衛隊艦司令官香田洋二表示，很難判斷摧毀的手段是利用飛彈或雷射導引炸彈，但可確定是從空中瞄準炸毀的。

日本防衛省表示，目前全球只有日本航空自衛隊使用搭載雙引擎的波音E-767空中預警機，日本有4架，皆部署於靜岡縣航空自衛隊濱松基地。

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E-767具有雙引擎，機背上的圓盤狀雷達能偵測到地面雷達無法捕捉的遠方飛機與飛彈，有「飛行的指揮塔」之稱，可指揮同盟陣營的戰鬥機協同作戰。當「台灣有事」（有緊急狀況）之際，是日本確保空中優勢的關鍵戰力。

報導分析過去的衛星圖像，狀似E-767預警機的結構物設置於2021年春天，就在美日兩國政府在共同文件明載「台灣海峽和平穩定重要性」後不久，中國開始將模擬E-767預警機的結構物用於軍事訓練。（編輯：周永捷）1110715