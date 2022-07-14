印度智庫論壇：中國侵犯行為料變本加厲
（中央社記者林行健新德里14日專電）多名印度分析人士最近在一場論壇中認為，中國針對鄰國的侵犯行為料將變本加厲，民主國家應共同阻止中國勢力擴張；也有學者認為，國際社會應以創新的方式建立支持台灣的系統。
印度智庫中國分析及策略中心（Center for China Analysis and Strategy）與德國智庫康拉德阿德諾爾基金會（Konrad-Adenauer-Stiftung）印度分處，12日晚間在德里聯合舉辦了一場論壇，主題為「中國侵犯行為愈演愈烈」（Chinese Aggression Unabated）。
與講人之一、中國分析及策略中心主任拉納德（Jayadeva Ranade）指出，中國的目標很明顯，就是成為一個與美國並駕齊驅、甚至超越美國的世界強權，而第一步就是成為印度太平洋地區的霸主，接下來就是在實力上追趕美國。
拉納德說：「可以預見，，中國對日本、台灣和印度的侵犯行為在未來幾年將變本加厲，甚至可能演變成暴力。」
他建議印度太平洋地區的國家應共同阻擋中國在海上及陸地的擴張，包括在東海、台灣海峽以及中印度邊界等。
拉納德指出，台灣面對中國人民解放軍的海、空騷擾，迫切需要其他國家的協助，國際社會有必要想出創新的辦法來建立挺台體系，印度也應該參與，因為印度擁有強大的海軍，且與中國在邊界有實際對抗經驗。
他警告，台灣戰略地位重要，一旦中國拿下台灣，將可控制周邊的海洋，半導體技術恐怕也將落入中國手中。此外，台灣一旦陷落，即釋放出強國可使用粗暴武力消滅一個獨立個體的訊息。
活動上，印度智庫維卡南達基金會（Vivekananda Foundation）主任、前副國家安全顧問古普塔（Arvind Gupta）說，雖然進行中的俄烏戰爭的確可以消耗俄羅斯的實力，但被削弱的俄羅斯將會增加對中國的依賴，如此一來中國將成贏家。
古普塔指出，俄羅斯有豐富礦產及能源資源，中國明顯會圖謀這方面的利益。俄羅斯與中國走在一起之後，將會聯手對付他們口中的美國「霸權」。
前印度駐中國大使班浩然（Gautam Bambawale）也就印度如何因應來自中國的挑戰，提出建議。
班浩然說，長期而言，印度應在未來20年間力拚7%至10%的經濟成長，以經濟帶動國家整體實力；短期而言，印度應與3組國家加強夥伴關係，第1組是美、日、澳、英、法、南韓、印尼等民主國家，第2組是俄羅斯與越南，第3組是孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡等鄰國。
日本經濟新聞評論員秋田浩之、台灣國立中山大學兼任助理教授林穎佑也以視訊方式，就論壇主題分享觀點。（編輯：黃自強）1110714
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