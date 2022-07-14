印度智庫論壇：中國侵犯行為料變本加厲

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印度智庫中國分析及策略中心與德國智庫康拉德阿德諾爾基金會印度分處，12日晚間在德里聯合舉辦了一場論壇，討論中國在區域內的擴張行為。台灣學者林穎佑也以視訊方式與談。中央社記者林行健德里攝 111年7月14日

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（中央社記者林行健新德里14日專電）多名印度分析人士最近在一場論壇中認為，中國針對鄰國的侵犯行為料將變本加厲，民主國家應共同阻止中國勢力擴張；也有學者認為，國際社會應以創新的方式建立支持台灣的系統。

印度智庫中國分析及策略中心（Center for China Analysis and Strategy）與德國智庫康拉德阿德諾爾基金會（Konrad-Adenauer-Stiftung）印度分處，12日晚間在德里聯合舉辦了一場論壇，主題為「中國侵犯行為愈演愈烈」（Chinese Aggression Unabated）。

與講人之一、中國分析及策略中心主任拉納德（Jayadeva Ranade）指出，中國的目標很明顯，就是成為一個與美國並駕齊驅、甚至超越美國的世界強權，而第一步就是成為印度太平洋地區的霸主，接下來就是在實力上追趕美國。

拉納德說：「可以預見，，中國對日本、台灣和印度的侵犯行為在未來幾年將變本加厲，甚至可能演變成暴力。」

他建議印度太平洋地區的國家應共同阻擋中國在海上及陸地的擴張，包括在東海、台灣海峽以及中印度邊界等。

拉納德指出，台灣面對中國人民解放軍的海、空騷擾，迫切需要其他國家的協助，國際社會有必要想出創新的辦法來建立挺台體系，印度也應該參與，因為印度擁有強大的海軍，且與中國在邊界有實際對抗經驗。

他警告，台灣戰略地位重要，一旦中國拿下台灣，將可控制周邊的海洋，半導體技術恐怕也將落入中國手中。此外，台灣一旦陷落，即釋放出強國可使用粗暴武力消滅一個獨立個體的訊息。

活動上，印度智庫維卡南達基金會（Vivekananda Foundation）主任、前副國家安全顧問古普塔（Arvind Gupta）說，雖然進行中的俄烏戰爭的確可以消耗俄羅斯的實力，但被削弱的俄羅斯將會增加對中國的依賴，如此一來中國將成贏家。

古普塔指出，俄羅斯有豐富礦產及能源資源，中國明顯會圖謀這方面的利益。俄羅斯與中國走在一起之後，將會聯手對付他們口中的美國「霸權」。

前印度駐中國大使班浩然（Gautam Bambawale）也就印度如何因應來自中國的挑戰，提出建議。

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班浩然說，長期而言，印度應在未來20年間力拚7%至10%的經濟成長，以經濟帶動國家整體實力；短期而言，印度應與3組國家加強夥伴關係，第1組是美、日、澳、英、法、南韓、印尼等民主國家，第2組是俄羅斯與越南，第3組是孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡等鄰國。

日本經濟新聞評論員秋田浩之、台灣國立中山大學兼任助理教授林穎佑也以視訊方式，就論壇主題分享觀點。（編輯：黃自強）1110714