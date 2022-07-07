G20會議 中國印度外長討論邊界爭議

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（中央社記者林行健新德里7日專電）在印度與中國的雙邊關係因邊界軍事對峙陷入緊張之際，兩國外交部長利用出席20國集團（G20）部長會議的機會在場邊會面，雙方同意保持聯繫，儘早召開下一輪軍事談判。

印度外交部上午發布聲明說，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和中國外交部長王毅，今天在G20外交部長會議的場邊舉行會談。

聲明說，蘇杰生呼籲儘早解決兩國在東拉達克（Eastern Ladakh）中印實際控制線（LAC）一帶的所有未解決爭議。

蘇杰生舉出雙方之前在部分衝突區成功解除對峙的實例，指出雙方有必要延續動能，全面解除其他潛在衝突點的對峙，恢復邊界地區的平靜，並重申兩國應完全遵守之前在其他場合達成的協議及共識。

印度外交部稱，蘇杰生與王毅同意雙方外交及軍事官員應維持例行接觸，儘快召開下一輪的高級軍事指揮官會議，處理邊界爭議。

此外，兩人也就區域及全球性的議題交換意見，並同意保持聯繫；王毅也感謝印度對中國擔任金磚國家（BRICS）組織輪值主席的支持，並承諾支持印度接任G20及上海合作組織（SCO）的輪值主席。

根據蘇杰生的推特，兩人的會談大約進行了1小時。

2020年6月，印度與中國的士兵在加萬谷（Galwan Valley）發生流血衝突，之後兩國即在邊界地區部署重兵對峙，邊界陷入緊張，兩國關係跌至谷底。

衝突發生後迄今，兩國舉行了15輪軍長級會談，成功解除了數個衝突點的對峙。但印媒報導，會議從第13輪開始陷入僵局，印方希望各自退兵到加萬谷衝突之前的原本駐紮位置，但中方要求維持新的現狀。

印度政府多次表示，只有在邊界爭議解決後，印中關係才能解凍。（編輯：韋樞）1110707