BBC：中國因人口益減 影響力可能被印度取代

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（中央社台北21日電）英國廣播公司（BBC）報導，儘管預測稱本世紀將是中國世紀，但估計中國自2021年後，人口將年均減少1.1%，而印度人口可望在未來10年內超過中國，如此影響力可能會轉移至印度等他國。

報導說，中國是當前世界上人口最多的國家，在全球占比超過1/6，經歷40年驚人增長，從6億6000萬膨脹至14億，但預計今年開始從增轉減，而且是1959年至1961年「大饑荒」以來首次下降。

據中國國家統計局最新數據，2021年中國人口僅增長48萬，創歷史新低，與10年前常見動輒成長約800萬只是零頭。

固然因嚴格的清零防疫措施影響年輕人生育的意願導致出生率降，但在此之前，中國出生率趨緩的情況已持續多年。

1980年代末，中國總生育率達2.6（婦女生育孩子的數目），遠高於取代死亡所需的2.1，1994年以來，這個數字徘徊於1.6至1.7之間，2020年下滑至1.3，2021年僅1.15。

中國當局在2016年已放棄一胎化政策，甚至去年頒布措施獎勵生三胎，但成效並不顯著，因歐美先進國家如澳洲和美國的生育率維持在1.6，邁向高齡化社會的日本則是1.3。

當局在生育政策做多仍難以激勵中國婦女生養，普遍看法是小家庭成為社會主流趨勢，物價居高不下還有晚婚等，都是抑制生育率的原因，而一胎化政策導致中國育齡婦女少於預期，更是造成中國人口不增反減的關鍵。

統計顯示，1980年以來因雙親只能生一胎，重男輕女的觀念作祟，多數家庭基於傳宗接代考量只選擇要男孩，於是男嬰和女嬰的比例失衡至120比100，有些省份甚至達130比100，而全球多數國家維持在106比100。

上海社會科學院的研究小組預估，2021年以後，中國人口將以年均1.1%的速度下降，到2100年，中國人口將降至5億8700萬，不到現在的一半，如此將對於中國經濟產生嚴峻影響。

因中國勞動年齡人口在2014年達到峰值，預計2100年將減至低於峰值的1/3，於此同時，65歲以上高齡老人將繼續攀升，並且約莫於2080年超過勞動年齡人口。

也就是說，目前每100名勞動年齡人口需贍養20名老人，到2100年，每100名勞動年齡人口必須贍養高達120名老人，除非大幅提高生育率，否則經濟成長勢必放緩。

況且過去中國經濟榮景相當程度靠著人口紅利支撐，這個利多因素日益消失，勞動力豐沛的越南、孟加拉與印度等將取代中國，接手低利潤率的勞動密集型製造業，甚至當前中國製造業勞動力成本已達越南的兩倍。

此外，當中國人口結構持續朝高齡化社會的方向邁進之際，勢必得增加用於衛生、醫療和養老等方面的資源投入，如此一來將增加中國財政負擔，衝擊經濟發展。

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澳洲維多利亞大學（Victoria University）政策研究中心（Centre of Policy Studies）的模型顯示，若中國不改變養老金制度，至2100年中國在這方面的支出將增長5倍，從2020佔GDP的4%提高至20%。

而對於像是澳洲這樣的資源出口國而言，中國人口的變化可能導致澳洲等國的出口，轉向其他國家的製造商，對於美國在內的商品進口國而論，進口商品來源將逐漸轉向其他的新興製造業中心。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110621