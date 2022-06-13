學者：印度樂當穩定力量 但公開挺台可能性低

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（中央社記者林行健新德里13日專電）美國國防部長奧斯汀日前在「香格里拉對話」指出，印度可做為區域穩定的力量。印度學者表示，印度正積極扮演這樣的角色，但在台灣海峽緊張局勢上，印度現階段公開挺台的可能性不高。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議10日至12日在新加坡以實體方式舉行，奧斯汀（Lloyd Austin）11日在一場演講中說，印度軍事能力及科技實力正逐漸增強，可成為穩定區域的力量。

對此，印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）表示，印度一直以多種方式在印度洋扮演區域秩序的穩定力量，包括以海軍行動打擊海盜、參與馬拉巴爾（Malabar）聯合軍事演習，以及在區內發生天災時向受災國提供人道援助等。

謝鋼向中央社表示，印度在東亞峰會等多邊平台提倡法治，且印度的政策促成區域走向「多極化」，這對大國協調機制的浮現有極大助益，避免單一國家在亞洲稱霸。

台灣海峽局勢是區域穩定的重要一環，被問及面對中國持續對台進行軍事恫嚇，印度是否有介入的意願及準備？謝鋼答稱，印度的首要關切問題是中國在中印邊界的犯境及後續發展。

2020年6月，加萬谷（Galwan Valley）事件爆發，印方有20名士兵喪生，中方則未公布完整死傷數字。謝鋼指出，印度發現，在印中邊界衝突上支持印度的國家並不多，因此印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）就曾抨擊歐洲國家對印中衝突漠不關心，「附帶一提，台灣在加萬谷事件上，也沒有向印度表示同情」。

但謝鋼認為，印度屬於民主陣營，總理莫迪（Narendra Modi）終究會支持民主國家，因此若中國未來侵犯台灣，相信印度會與「四方安全對話」（Quad）會員國一同商討對策。

另方面，印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）告訴中央社，印度與中國的關係處於谷低，短期內修好的可能性不大，這點從中國外交部長王毅3月訪印時的雙邊互動情況，以及印中兩國就邊界爭議的談判進展可以看出。

她說，在這樣的情況下，印度需要其他夥伴的支持，因此會樂意參與區域穩定力量的角色。

有關台海局勢，夏海娜提及，就連美國也沒有把台灣納為「印太經濟架構」（IPEF）首批成員，因此對於印度在可預見的未來是否可能公開挺台存疑。

夏海娜表示，雖然印度與台灣的關係近年來確有進展，但在沒有外交關係的情況下，短期內難見印度會公開為台發聲，更遑論物資上的援助，如軍售等。

此外，先前也有印度學者認為，新德里避免公開談及兩岸議題的另一個原因是不想刺激北京，以免北京在中印邊界地區採取進一步的動作。（編輯：陳惠珍）1110613