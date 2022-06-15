上海防疫封控衝擊大 美國商會：1/4美企減少投資

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上海情侶們在解封後約會，由於餐廳還沒開放內用，不少景點、樂園也未開放，因此逛賣場成了一種受歡迎的約會方式。圖為上海一處賣場的逛街人群。中央社記者吳柏緯上海攝 111年6月15日

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（中央社上海15日綜合外電報導）上海美國商會今天發布報告指出，中國上海市漫長的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封控措施，迫使當地1/4美國企業削減投資計畫，且幾乎所有美企都下修營收預測。

上海美國商會（American Chamber of Commerce Shanghai）這項調查的悲觀結果，是中國控制疫情政策造成衝擊的最新例證。中國是唯一仍追求清零目標的主要經濟體，想透過封鎖和大規模檢測來消除所有疫情。

但這些防疫措施導致中國最大城市上海被封鎖大約兩個月，期間卡車司機短缺，造成貨物堆積在港口，商家關閉也嚴重衝擊企業。

上海美國商會今天發布報告顯示，他們調查的上海美國企業中，有超過90%已經下修今年營收預測。

這項針對133間美國企業的調查還發現，其中1/4認為公司營收會比預期低20%以上。

上海美國商會更指出，近25%的受訪企業減少了投資計畫。

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擁有2500萬人口的商業中心上海市，從3月下旬開始分區封控，當時Omicron變異株引發中國兩年來最嚴重的COVID-19疫情。

上海美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）表示，封控對企業的影響是深遠的，上海市政府必須迅速採取行動，以確保供應鏈、物流和工人流動暢通無阻，並加快向企業提供資金援助。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1110615