馬來西亞缺工上百萬人 停接訂單傷營收衝擊經濟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

馬來西亞缺工上百萬人，從棕櫚油業到半導體製造業都被迫停接訂單。圖為馬來西亞採收棕櫚果的印尼移工。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社吉隆坡13日綜合外電報導）馬來西亞缺工上百萬人，從棕櫚油業到半導體製造業都被迫停接訂單、放棄數十億美元營收，使得經濟復甦也深受威脅。

路透社報導，馬來西亞針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而實施的外籍勞工引進凍結令已於2月解除，不過產業團體、企業和外交官表示，由於政府審批動作緩慢、與印度和孟加拉就勞工權益保障進行的談判曠日持久，截至目前都沒有出現移工顯著回籠的趨勢。

這個仰賴出口的東南亞國家是全球供應鏈中一個重要環節，被當地人視為骯髒、危險、困難而不願從事的工廠、種植和服務業職缺，由數以百萬計移工扛起。

隨著經濟增長好轉，占馬來西亞經濟規模近1/4的製造業者擔心，客戶可能會被其他國家搶走。

馬來西亞製造商聯合會（Federation of Malaysian Manufacturers）主席蘇添來（Soh Thian Lai）指出：「儘管展望和銷售增長更樂觀，一些公司履行訂單能力嚴重受阻。」該聯合會有逾3500家公司會員。

棕櫚種植業者「聯合種植」（United Plantations）執行長貝克-尼爾森（Carl Bek-Nielsen）表示，棕櫚油業者已經處在臨界點上。

他說：「情況嚴峻，非常像只能派7個人上場去跟11個人比賽踢足球。」

產業和政府數據顯示，馬來西亞製造、種植和建築業至少缺工120萬人。而且需求隨著疫情趨緩而增加，導致缺工問題日益嚴重。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

製造業、建築業、棕櫚油業分別通報缺工60萬、55萬、12萬人；晶片製造業在全球晶片荒之下無法滿足需求，缺工1萬5000人；醫療手套製造商也缺工1萬2000人。

貢獻馬來西亞經濟產值5%的棕櫚油產業警告，無法收割棕櫚果只能任其腐爛，今年產出恐減少300萬噸，意味損失將會高達40億美元。橡膠手套產業則估計，如果缺工持續，今年收益將會損失7億美元。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110613