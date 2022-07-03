美各地爆機場之亂 國慶週末第一天取消逾600班機

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美國各大航空公司2日因機組員人力短缺而取消了數百架航班。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國漫長且幾乎可以肯定是混亂的國慶週末第一天，各大航空公司今天因機組員人力短缺而取消了數百架航班。

法新社報導，美國民眾準備好迎接7月4日國慶長週末之際，據航班追蹤網站FlightAware.com資訊，今天下午3時左右有超過600架國內與國際線航班取消，超過3300架次誤點。

FlightAware.com表示，昨天已經有587架美國和3061架全球航班取消；明天同樣不樂觀，目前已經有超過100架次取消。

隨著夏季旅遊旺季展開，多日來不斷傳出有旅客滯留機場、一波三折才到達目的地的恐怖歷經。

航空業在COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）大流行早期階段受到民眾足不出戶影響下，大受打擊，但防疫措施鬆綁之後航空旅行已經回春。

然而，聯邦COVID-19補助措施雖讓航空業者免於裁員，成千上萬員工仍在業者敦促之下提早退休。

研究機構Third Bridge估計，目前航空業人力比疫前少約15%，乘客量達約2020年前的9成左右。

美國運輸安全局（TSA）就說，昨天全美的旅客安檢量已達249萬490人次，為美國自2020年2月因COVID疫情封鎖以來新高。

在此情況下，達美航空（Delta）機師6月31日在多個機場舉行罷工，除要求新合約也抱怨工時過長等議題。

達美機師工會領袖安波西（Jason Ambrosi）今天告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，「老實說，這是很不負責任的班表，過度排班。走出疫情後，我們安排的航班多過人力負荷範圍。」

「機師們都累了，他們不希望旅客或機組人員滯留，可是這已經成了飛安問題。」

各大航空公司表示它們已在想辦法解決問題，召聘機師等人員之外，也將夏季座位數量縮減15%。

除了機師短缺，業界人員同時點出導致情況惡化的其它因素，包括不穩定的天候、COVID導致的員工缺勤，以及部分機場飛航管制人員不足等。

機場亂象促使破紀錄的美國民眾為了躲避飛航問題而開車出遊。美國汽車協會（AAA）表示，即便汽油價格狂飆，仍會有4200萬美國人計劃開車至少80公里。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110703