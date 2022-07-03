瑞恩航空西班牙機組人員計劃7月新一波罷工

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（中央社馬德里2日綜合外電報導）相關工會今天表示，瑞恩航空（Ryanair）的西班牙機組人員計劃本月罷工12天，以要求更好工作條件。夏季旅遊旺季正展開，罷工行動為未來旅遊平添亂象。

路透社報導，愛爾蘭廉價航空公司瑞恩所屬西班牙機組人員上月30日展開罷工行動，今天進入最後一天，迫使瑞恩今天在西班牙取消10個航班。如今工會再度宣布新一波罷工計畫。

西班牙工會聯合會（USO）與代表瑞恩航空部分組員的西班牙SICTPLA工會聲明表示，機組人員將於7月12日至15日、18日至21日和25日至28日，在瑞恩運營的10個西班牙機場進行罷工。

瑞恩航空在比利時、西班牙、葡萄牙、法國和義大利的機組人員工會近幾天都發動罷工行動，但瑞恩航空表示，上週末受到影響的表定航班不到2%。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封、航空業跟著恢復旅遊活動之際，歐洲各地的航空公司員工不斷罷工，人力短缺下，造成機場航班延誤、旅客大排長龍。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110703