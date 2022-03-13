洛杉磯旅展疫後復出 美國旅客好奇台灣何時開國門

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（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）歷經疫情攪局，洛杉磯旅遊展相隔2年恢復實體舉辦，旅遊業者、各國觀光局卯足全力攬客，台灣攤位吸引不少美國旅客駐足，詢問台灣何時開放旅客入境。

近2年跨國旅遊受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創，美國疫苗普及之後，國內旅遊逐漸恢復往日水準，觀光客正把目光看向國際旅遊市場。中央社記者今天訪問多個參展攤位與民眾，瞭解疫情後的旅遊樣貌。

韓國觀光局駐洛杉磯辦事處副主任文松伊（SongYi Mun）向中央社記者說，韓國政府近日宣布，4月1日起旅客入境韓國只要完整施打疫苗者不再需要隔離，期待更多美國旅客有興趣到韓國旅遊。

韓國觀光局的攤位上，使用小遊戲與旅客互動，引進VR虛擬實境的眼鏡，讓旅客還沒踏上旅程就搶先體驗韓國美景。

與台灣一樣，日本尚未開放休閒旅遊的外國觀光客入境，但日本政府觀光局（JNTO）「超前部署」，在旅展上擺設大型攤位，安排旅行社、航空公司等業者提供旅遊資訊，舉辦座談，招攬美國旅客。

日本觀光局駐美發言人艾倫（Kay Allen）向中央社記者表示：「這段時間以來，旅遊愛好者們不曾停止夢想未來再度踏上旅程，我們希望持續提供他們各種旅遊規劃、目的地的建議，特別是疫情以來人們更喜歡的戶外活動。」

「疫情後的旅遊趨勢，正好是台灣的強項。」台灣觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝表示：「美國社會歷經疫情考驗，對於旅遊更加重視健康以及與家人相聚的時間，台灣近年推動的生態旅遊、海灣山脈、小鎮、登山健行、自行車等健康樂活的主題，符合疫情後的趨勢。」

攤位上，來自台灣野樵國際旅行社的經理吳亭燁與同仁身穿原住民阿美族的服飾，成為旅客駐足合照的對象。美國旅客除了對登山行程有興趣，更好奇台灣文化。吳亭燁說，像是兼具220公里健行與客家文化體驗的「樟之細路」就很受歡迎。

旅客除了詢問旅遊資訊，大部分也都好奇台灣何時開放外國旅客、何時入境不再需要隔離。

帶著妻子同行的旅遊愛好者吉姆（Jim）向記者表示，經歷過疫情，他在規劃旅遊的時候，對於當地防疫是否完善是很重要的考量。他透過媒體得知台灣防疫成果傑出，期待未來能到台灣旅遊。

來自洛杉磯的退休人士梅爾（Mel）有一張旅遊目的地清單，若沒有疫情，他原本打算逐一打勾，藉著旅行享受退休生活，但疫情打亂了他的計畫，如今各國的防疫措施鬆綁與否，是他安排旅行的主要考量。

梅爾對台灣很感興趣，他還做過研究知道「台灣的歷史比美國還要久，與中國是不一樣的兩個國家」，但是一聽到入境台灣需要隔離，就感到卻步，「假如你安排4週假期，但光隔離就要2週，那是划不來」。

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70歲的美國海軍退役軍人藍儂（Stephen Lennon）正在盼望防疫規定鬆綁之後，相隔50年重新造訪台灣，「時間過得好快，我上次去台灣的時候還是20幾歲的年輕人，好想回去看看那裡有什麼改變」。

藍儂細數陽明山、太魯閣、日月潭等景點，記憶猶新「好像昨天一樣」。他1970年代駐紮日本海軍基地，軍艦經常停靠高雄港補給，放假時間也曾到台灣各地旅遊，最難忘的是他最要好的朋友在日月潭與一個台灣女孩結婚。（編輯：高照芬）1110313