中國航空燃油附加費5連漲 暑假出遊成本增加

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（中央社記者吳柏緯上海2日電）疫情趨緩加上旅遊旺季，不少中國民眾計劃搭機出遊。中國國內航線燃油附加費將於5日調漲，單程最高加收人民幣200元（約新台幣880元）。今年第5次調漲，創2008年7月以來新高。

綜合第一財經、澎湃新聞、界面新聞報導，中國多家國內航空公司近日陸續發布通知表示，將從7月5日起，上調國內航線的燃油附加費收費標準。以800公里為分水嶺，800公里以下的航段，每人每趟收取人民幣100元；800公里以上的航段，每人每趟收取人民幣200元。

報導提及，這是中國的航空公司在今年第5度調漲燃油附加費，並創下2008年7月以來的新高。中國曾於2019年初起停收燃油附加費，今年2月恢復徵收後，從一開始分航段加收10元與20元，如今已漲到100元與200元。

中國國內航線的燃油附加費價格與航空煤油價格聯動，因此煤油價格變動，直接影響航空公司徵收標準。近幾個月以來，油價持續飆升，因此燃油附加費也隨之上調。

據報導，今年7月航空煤油進口到岸完稅價格預計為每噸9841元，而今年初則是每噸4700元。

航空煤油價格高漲象徵航空公司承受近10多年來最高的採購成本。

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報導提到，多家上市航空公司在2021年的財報中提到，虧損的原因之一是油價等剛性成本的攀升。對於2022年，多家公司認為燃油價格很高可能維持高檔，今年前兩個月，中國民航業虧損達222億元。如果單看4月，虧損甚至達到歷史新高。

從消費者端分析，報導指出，因需求復甦，票價將逐漸恢復常態，然而反映成本而調漲的燃油附加費不太可能變動，因此未來搭乘飛機出遊的成本勢必會提高數百元。（編輯：曹宇帆）1110702