印尼禁棕櫚油出口衝擊全球 韓國化妝品炸雞都漲

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（中央社首爾29日綜合外電報導）李先生的小餐館是位在首爾市中心附近一家平價炸雞店，15年來一直堅決不漲價；但如今印尼突然全面禁止棕櫚油出口，導致烹飪成本提高，恐怕李先生也不得不妥協。

路透社報導，印尼的食用油出口禁令及其對價格造成的代價高昂壓迫，成為壓倒駱駝的最後一根稻草。韓國各地的連鎖炸雞啤酒餐廳已宣布漲價，李先生預計也將從善如流─即使得冒著客戶流失的風險。

李先生的困境凸顯出韓國這個亞洲第4大經濟體決策者未來的危險道路：韓國央行基於成本推動型通貨膨脹的憂慮，本月意外升息；韓國通膨率和預期通膨率均處於10年來最高水平。

棕櫚油普遍用於各種消費品─從可頌麵包到化妝品都有；印尼上週突然宣布禁止棕櫚油出口，全球措手不及，來自馬來西亞等其他地區的棕櫚油與大豆油等替代品價格應聲上漲。

韓國冷凍披薩和拉麵大廠不倒翁（Ottogi）一位發言人說：「我們正謹慎關注局勢，因為對馬來西亞棕櫚油的需求可能會增加，導致價格上漲。」

在烏克蘭的葵花籽油因戰事短缺後，供應全球半數以上棕櫚油的印尼，27日稱暫停出口的範圍包括所有油籽出口，而不僅限於食用油產品，市場更陷入混亂。

馬來西亞棕櫚油期貨同日隨即上漲9.39%，盤中觸及10%的漲幅上限，自今年初以來已上漲近50%，而芝加哥期貨交易所（CBOT）的大豆油價格更是創下歷史新高。

李先生說：「什麼都漲了，這桶油價格翻了一倍，炸雞粉和雞肉也漲了不少。」「我們很久沒調漲售價了，但這次真的不漲不行。」

棕櫚油短缺帶來的價格衝擊不僅限於炸雞。

根據海關機構數據，韓國在2021年進口價值22億美元的動植物油脂，其中約30%是棕櫚油，大部分棕櫚油（56%）來自印尼，其餘來自馬來西亞。

正在首爾漢江沿岸與朋友野餐的一位韓國女孩子說：「我聽說許多化妝品含有棕櫚油。化妝品對我們女性來說就像是必需品，價格上漲真的影響很大，因為這好比固定支出。」（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110429