印尼今起禁棕櫚油出口 衝擊全球植物油市場

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（中央社雅加達28日綜合外電報導）印尼今天開始全面禁止棕櫚油出口，這個全球最大棕櫚油生產國可能讓價格已飆至歷史新高的全球植物油市場更加不穩定。

這個東南亞群島國家正面臨國內食用油短缺和價格飆升的問題。在若干城市，消費者必須在配送中心前排隊數小時，才能以補貼價格購買到這種生活必需品。

由於印尼當局擔心商品短缺和價格飆漲可能觸發社會緊張，因此已採取行動確保棕櫚油供應無虞。棕櫚油通常用於巧克力醬、化妝品等一系列商品中。

印尼當局27日晚間突然在最後一刻改變政策，稱禁運範圍包括所有油籽出口，而不僅限於食用油產品。

此舉立即對全球植物油市場造成影響，馬來西亞棕櫚油期貨隨即上漲9.8%。

對禁令的擔憂也導致印尼盾跌至2021年7月以來的最低水準。

全球約60%的棕櫚油皆產自印尼，其中1/3供應國內市場，印度、中國、歐洲聯盟（EU）和巴基斯坦則是其主要出口對象。

據聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organisation，FAO），俄羅斯入侵農業大國烏克蘭之後，植物油成為近數週來價格創下歷史新高的主要食品之一。（譯者：施施 /核稿：張佑之）1110428