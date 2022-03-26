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經濟部：油炸專用油產品供應穩定 籲業者勿囤貨

2022/3/26 10:36（3/26 10:47 更新）
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經濟部表示，目前油炸專用油產品供應充足且穩定。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
經濟部表示，目前油炸專用油產品供應充足且穩定。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者潘姿羽台北26日電）媒體報導雲林、南投炸物店反映油炸用油出現限量供應甚至斷貨情況，經濟部了解後，今天發布新聞稿表示，目前油炸專用油產品供應充足且穩定，出貨量與以往並無差異。

市售「油炸專用油」是沙拉油及棕櫚油組成，沙拉油是進口黃豆壓榨成，棕櫚油則是進口粗製棕櫚油精製而成，其中棕櫚油比例超過50%。

經濟部表示，近日國際原物料價格推升，帶動棕櫚油價格與沙拉油價格攀升，導致油炸油出廠價格也同步受到影響；不過經濟部洽油品製造業者了解情況，業者向經濟部表示，目前供應充足穩定。

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業者表示，可能中下游通路業者預期心理，導致需求量增加的情況，但工廠端仍盡力控制一定的供貨量，避免造成市場供需不平衡，目前無缺貨情形。

為維持物價穩定，行政院已指示成立跨部會物價聯合稽查小組，如果有聯合漲價行為，將由公平會處理；如有不當哄抬價格或囤貨情形，則由法務部調查局後續處理。經濟部將持續關注，適時與油品製造業者溝通瞭解，確保供應充足，並呼籲業者勿囤貨，維持市場秩序。（編輯：黃瑞弘）1110326

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