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斯里蘭卡動亂
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斯里蘭卡動亂2/17

斯里蘭卡危機加劇 柴油大漲38%民眾苦不堪言

2022/5/24 17:38（5/24 18:01 更新）
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圖為斯里蘭卡民眾18日在加油站前排隊買油。（美聯社）
圖為斯里蘭卡民眾18日在加油站前排隊買油。（美聯社）
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（中央社可倫坡24日綜合外電報導）深陷財政困境的斯里蘭卡今天大幅調漲燃料價格，來到創紀錄價位。公共交通普遍使用的柴油價格一口氣調漲38%。國家遭逢獨立以來最嚴重危機，2200萬人口苦不堪言。

南亞島國斯里蘭卡接連數月物資嚴重短缺，反政府示威本月稍早演變成暴力事件，至少造成9人死亡。

能源部長維杰舍克拉（Kanchana Wijesekera）宣布，剛獲任命的「經濟作戰內閣」昨天通過新費率，以遏制國營錫蘭石油公司（Ceylon Petroleum Corp.）巨額虧損。

公共交通普遍使用的柴油，價格從每公升289斯里蘭卡盧比（約0.8美元）漲為400斯里蘭卡盧比，漲幅高達38%；每公升汽油則從338斯里蘭卡盧比漲為420斯里蘭卡盧比。柴油、汽油價格過去6個月已分別上漲230%、137%。由於供給不足，排隊加油的駕駛人有時得等上好幾天，才加得到油。

外匯嚴重短缺還造成食物、藥品普遍缺貨，長時間停電和高通膨使得民眾生活雪上加霜。官員指出，公車和計程車費率已經調漲50%，引發幾乎所有商品和服務價格全面上揚。

維杰舍克拉表示，政府正向印度尋求5億美元貸款，以購買燃料。新德里當局之前已經對可倫坡提供7億美元信用貸款。

官方昨天公布數據顯示，4月的整體通貨膨脹年增率高達33.8%，食物通膨年增率更達45.1%。

不過，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）經濟學家漢克（Steve Hanke）表示，斯里蘭卡真實通膨率比官方數據還要高。漢克研究全球深陷困境地區的價格波動。

漢克指出：「運用高頻數據和購買力平價計算，我正確地估計當地通膨年增率來到122%。」他指的是官方數據為21.5%的3月通膨年增率。

他說：「通膨正在壓垮斯里蘭卡窮人。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1110524

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