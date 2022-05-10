斯里蘭卡動亂總理下台倉皇撤離 看懂街頭民眾為何怒吼

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（中央社可倫坡10日綜合外電報導）斯里蘭卡因經濟急遽滑落引發連月示威，昨天總理馬欣達．拉賈帕克薩在示威引發暴力死傷後辭職，對統治斯國近20年的拉賈帕克薩家族是一大打擊，且惡化情勢暫時還不見盡頭。

斯里蘭卡8日爆發動亂，政府支持者在首都可倫坡街頭與示威群眾爆發激烈衝突，導致包括一名國會議員在內至少5人死亡、近200人受傷，總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）9日宣布辭職，警方宣布全國性宵禁。

法新社報導，在數千名示威群眾破壞大門闖入後，馬興達．拉賈帕克薩今天在重裝士兵保護下撤離官邸。

「紐約時報」指出，暫時看不出76歲的馬興達．拉賈帕克薩請辭能平息示威。示威群眾一直要求下台者是他弟弟、72歲的現任總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa），因身為總統的弟弟權力更甚哥哥。但總理辭職至少讓示威群眾離訴求又近一步，即把拉賈帕克薩家族趕下台並扭轉一些極糟的政策。

斯里蘭卡爆發動亂，示威者與政府支持者9日在斯里蘭卡總理馬興達．拉賈帕克薩的官邸外發生衝突。（法新社）

● 示威者與政府支持者皆瀕臨界

人口2200萬的斯里蘭卡陷獨立以來最嚴重的經濟危機，食物價格飛漲、基礎民生必需品如醫藥、燃料、電力等短缺，幾週以來全國各地都出現反政府示威。

可倫坡當地的政治分析學者烏揚古達（Jayadeva Uyangoda）表示，一邊是示威者幾週以來的抗爭，一邊則是拉賈帕克薩的支持群眾對示威累積的怒火，他擔心斯里蘭卡恐面臨艱困時刻。示威者不滿遭暴力相待，支持拉氏家族的群眾則覺得領袖受辱，兩股對立難解。

斯里蘭卡除拉賈帕克薩兄弟分掌總理與總統，內閣多個要職也是拉氏家族成員，經濟施政挨批失當，COVID-19防疫的旅遊限制奪走斯國重要的觀光收入，加劇經濟惡化。

● 斯里蘭卡為何現經濟危機

英國廣播公司（BBC）指出，在2009年結束長達30年的內戰後，斯里蘭卡選擇聚焦國內市場而非外銷，以致出口收入追不上進口增長。如今斯里蘭卡每年的進口比出口還高出30億美元。斯國還因基礎建設背負包含對中國在內的巨額外債，部分項目挨批是蚊子館工程。

此外，一些民粹政策也被認為是經濟惡化幫凶。2019年上台時，總統決定大幅減稅，以致政府如今缺乏購買外匯的資金。總統本人和財政部現在承認減稅是一大錯誤。

斯里蘭卡政府先前還禁止所有化肥進口防止資金外流，鼓勵農民改用有機肥料，卻導致農作大規模歉收，政府被迫從國外補充糧食儲備，反使外匯短缺更嚴重。

首都可倫坡4月初爆發示威後旋即蔓延全國，民眾不滿生活成本變得難以承受。目前斯里蘭卡民眾的食物開銷比一年前高30%，許多人被迫減餐；燃料、藥品短缺則使交通與衛生系統瀕臨崩潰。

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斯里蘭卡的外匯儲備實際上已枯竭。2019年底斯里蘭卡尚有76億美元外匯儲備，然而2020年3月時已減少到僅剩19.3億美元。這讓嚴重倚賴進口的斯國無力支付主食和燃料費用。

政府將責任歸咎於疫情扼殺斯里蘭卡經濟命脈、最大外匯收入之一的旅遊業，還說3年前一系列對教會的血腥炸彈恐攻嚇跑遊客。但許多專家表示，經濟管理不善才是罪魁禍首。斯里蘭卡政府如今積累510億美元外債。（譯者：陳亦偉）1110510