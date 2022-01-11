擺脫中國債務陷阱 印度學者籲Quad伸援斯里蘭卡

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（中央社記者林行健新德里11日專電）斯里蘭卡因無法償還積欠中國的龐大負債，尋求債務重整。印度學者表示，四方安全對話（Quad）成員應援助斯里蘭卡，阻止中國挾龐大經濟優勢繼續擴大對可倫坡的影響力。

中國國務委員兼外交部長王毅9日訪問斯里蘭卡，外電引述斯里蘭卡總統辦公室報導，斯里蘭卡尋求債務重整，重新安排償還對中龐大債務的時程。

德里智庫「和平衝突研究所」（Institute of Peace and Conflict Studies）特聘研究員卡爾沙（Tara Kartha）今天在發表於印度出版報（The Print）的評論文章中說，從斯里蘭卡外交部發布的聲明來看，債務重整一事似無眉目。

卡爾沙認為，一旦可倫坡決定不想過度依賴北京，由美國、日本、澳洲和印度組成的Quad，應立即伸援。

據她觀察，目前在Quad當中，美國對斯里蘭卡並無興趣，澳洲在斯里蘭卡幾乎也沒存在感，只剩下日本是一個強力夥伴。

她指出，這3國，加上印度，「可為斯里蘭卡做更多事」，Quad應該聯手讓斯里蘭卡從「中國製造」的危機中走出來，拯救斯里蘭卡的主權。

王毅在訪問斯里蘭卡之後，也走訪了另一個印度洋國家馬爾地夫。卡爾沙認為，Quad四國若要抓住馬爾地夫，應多多鼓勵自己的國民前往旅遊。

在外交事務上一直很謹慎的印度政府，暫未就王毅訪問斯里蘭卡或斯里蘭卡向中方尋求債務重整等事發表評論。

但印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）上週曾在例行記者會上透露，斯里蘭卡財政部長拉賈帕克薩（Basil Rajapaksa）去年11月底訪問德里時，向印方簡報經濟情況以及政府因應規畫，雙方當時還討論了糧食、衛生、能源、國際收支平衡合作，以及印度對斯里蘭卡投資等議題。

巴格奇並說，印度一直與斯里蘭卡人民站在一起，並強調斯里蘭卡是印度「鄰居優先」政策的重要部分。

另一方面，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）6日也在推特透露，他與斯里蘭卡外長裴瑞斯（Gamini Lakshman Peiris）在新年當天通過話，強調印度作為一個「可靠的朋友」，會對身處困境的斯里蘭卡伸援。

斯里蘭卡與馬爾地夫做為印度南方近鄰，在地緣政治上對印度具有重要戰略意義，因此印度一直很重視與這兩國的關係。

印度上週才剛與斯里蘭卡簽署聯合投資計畫，重啟及翻新位於斯里蘭卡東部春可馬里港（Trincomalee）戰略油儲設施，以確保能源安全，抗衡中國的影響力擴張。

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去年6月，印度向斯里蘭卡提供1億美元的信貸，協助斯里蘭卡推動再生能源計畫；10月和11月，在斯里蘭卡驗出中國肥料受到污染並停止進口之後，印度兩度提供一批有機肥料給斯里蘭卡。

此外，在馬爾地夫，立場親中、曾因貪污案入獄的前總統雅門（Abdullah Yameen）最近回歸政壇，並喊出「印度出去」（India Out）的口號。若他和反對陣營的勢力繼續壯大，可能會衝擊印度與馬爾地夫的關係。（編輯：周永捷）1110111