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斯里蘭卡外匯儲備快見底 央行總裁：暫停償還外債

2022/4/12 16:53（4/12 17:14 更新）
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 斯里蘭卡中央銀行總裁威拉辛格12日告訴媒體，斯里蘭卡將暫停償還外債。（中央社製圖）
 斯里蘭卡中央銀行總裁威拉辛格12日告訴媒體，斯里蘭卡將暫停償還外債。（中央社製圖）
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（中央社可倫坡12日綜合外電報導） 斯里蘭卡中央銀行總裁威拉辛格今天告訴媒體，斯里蘭卡將暫停償還外債，避免國家陷入「硬違約」（hard default），當下有限的外匯儲備必須用於進口燃料等必需品。

斯里蘭卡中央銀行總裁威拉辛格（P. Nandalal Weerasinghe）今天告訴媒體：「現在已經到了難以且無法償還債務的時刻。目前所能採取的最佳行動，是進行債務重整，避免硬違約。」

斯里蘭卡苦於長期供電不足，加上食物和藥品短缺，預定下週將和國際貨幣基金（IMF）就貸款計畫展開會談。

斯里蘭卡在截至3月底止的外匯儲備僅餘19.3億美元，今年預計到期的外債償付支出約40億美元，其中包括7月到期規模10億美元的國際主權債券。

威拉辛格表示，這些行動出於善意；他強調，斯里蘭卡過去從未出現債務違約。

斯里蘭卡經濟危機引發了社會動盪，上週才接任央行總裁的威拉辛格表示：「這將是暫時性的作法，直到我們和債權人達成協議，以及取得IMF計畫的支持。」

他指出：「我們此刻必須聚焦在國內必需品的進口，暫不去處理外部債務。」

摩根大通集團（J.P. Morgan）分析師預估，斯里蘭卡2022年外債償付支出將達70億美元，經常帳逆差約30億美元。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110412

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