斯里蘭卡陷經濟危機醫師上街示威 總統堅不下台

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（中央社可倫坡6日綜合外電報導）斯里蘭卡陷入數十年來最嚴重經濟危機，民眾發動示威反對總統拉賈帕克薩的施政，醫師也上街抗議醫藥短缺。儘管如此，一名官員今天仍表示，拉賈帕克薩不會下台。

路透社報導，拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）昨晚取消實施5天的緊急狀態。與此同時，數十名國會議員退出執政聯盟，讓拉賈帕克薩執政團隊變成少數政府。

斯里蘭卡因為外匯存底不足，無力支付進口費用，民眾缺少燃料、電力、食物、藥物和其他用品好幾個星期，醫師則說整個衛生體系可能崩潰。

一個月前出現的街頭抗議近幾天愈演愈烈，民眾公然違抗緊急狀態和週末宵禁，要求拉賈帕克薩下台。

公路部長費南度（Johnston Fernando）今天在國會一片要總統「滾回家」的呼聲中，回應反對派的批評。他說：「容我提醒你們，有690萬人把票投給這個總統。」

「我們政府清楚表示，總統在任何情況下都不會辭職，我們會面對這個情況。」

費南度演說後，近200名醫師在經濟首都可倫坡（Colombo）一家國營醫院旁的路上遊行，高喊反政府口號。其中一些人身穿藍色醫院工作服，還有人高舉旗幟，上頭寫著「加強人民生存權，宣布衛生緊急狀態」。

其中一人服務於每年治療全國數萬癌症病患的阿佩克沙醫院（Apeksha Hospital），他說缺少的不只是藥物，連檢驗用的化學品也不夠。

拉賈帕克薩從2019年開始治理國家，他的哥哥馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）則是總理，還有其他家人坐上高位。

拉賈帕克薩雖取得印度和中國的財務資助，但他採取的多項舉措都未能終結物資短缺，或是全國時不時出現的街頭抗議。

他的財政部長4日獲任命後，翌日就遞出辭呈，而斯里蘭卡預計本月將與國際貨幣基金（IMF）討論貸款計畫。

拉賈帕克薩4日解散內閣，試圖組成團結政府，但執政和在野黨都否決這項提案。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110406