斯里蘭卡動盪不安 前總理威克瑞米辛赫回任

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（中央社可倫坡12日綜合外電報導）曾5度擔任斯里蘭卡總理的威克瑞米辛赫再度被任命為總理，希望為這個陷入政治和經濟危機的島國帶來穩定。

威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）在總統官邸舉行的儀式上宣誓就職。他被總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）任命一事頗具爭議，抗議群眾已阻擋總統府進出口1個多月。

拉賈帕克薩的哥哥馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）在他的支持者對反政府的和平示威群眾進行暴力襲擊後，在9日辭去總理職務。他辭職後，內閣自動解散，政府行政部門呈現真空狀態。

拉賈帕克薩選擇讓威克瑞米辛赫再次擔任總理，是要結束暴力事件並恢復政府在國際間的信譽，此時斯里蘭卡政府正與國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）談判紓困方案。

幾個月以來，斯里蘭卡人民被迫排在長長的隊伍中，只為了購買極為短缺的民生必須品，許多人最後還是空手而回。

在對抗議群眾的暴力襲擊引發全國接連暴動後，斯里蘭卡政府11日在首都可倫坡部署裝甲車和部隊，但仍發生9人死亡、超過200人受傷的憾事。

斯里蘭卡9日晚間開始實施嚴格的全國宵禁，但仍有零星的縱火和破壞行為，維安部隊獲令對被認為參與暴力的人開火。

由於債務危機讓斯里蘭卡瀕臨破產，並導致燃料、食品和其他民生必需品嚴重短缺，抗議群眾要求拉賈帕克薩兄弟為此下台。

部分反對派政治人物和宗教領袖反對威克瑞米辛赫的任命案，稱人民希望看見的是全面性改革。

威克瑞米辛赫2015年到2019年擔任總理時，被控保護極具權勢的拉賈帕克薩家族，讓他們免於面對貪污及其他不法行為的指控。

佛教和天主教的領袖也反對威克瑞米辛赫的任命案。

美國駐斯里蘭卡大使鄭智允（Julie Chung）表示，她很期待與威克瑞米辛赫合作，他的任命案及「快速建立起具包容性的政府，是解決危機和促進穩定的第一步」。

她在推文中說：「我們期盼國際貨幣基金能有實質的進展和長期解決方案，以滿足斯里蘭卡人民所需。」

斯里蘭卡幾近破產，已暫停償還今年到期的70億美元外債。國際貨幣基金表示，任何短期或長期的援助，都取決於債權人就貸款重整的談判結果。斯里蘭卡目前有510億美元外債，須在2026年前償還約250億美元。

斯里蘭卡財政部本月稍早表示，國家可用外匯存底已跌到僅剩下2500萬美元。

外匯短缺迫使進口急遽減少，導致燃料、燃氣、食品、藥品等民生必需品嚴重短缺。

威克瑞米辛赫可能會向拉賈帕克薩提出一份內閣名單，並由總統任命這些內閣成員，這是憲法賦予威克瑞米辛赫的權力。若國會議員對威克瑞米辛赫或新內閣有意見，可以在重新開議時，提出不信任動議，並進行辯論及表決。

73歲的威克瑞米辛赫在國會服務45年，他的政黨因為領導危機在2020年分裂，大多數資深成員選擇離開並另組新黨，這個新黨目前是斯里蘭卡最主要的反對黨。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110513