中資在澳洲獲准開採地下水 原住民告北領地政府

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一家中資企業去年11月向澳洲北領地政府申請開採地下水，幾天後獲得開採執照，當地原住民不滿要求撤銷。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者丘德真雪梨3日專電）一家被指與中共有關的中資企業去年11月向澳洲北領地政府申請開採地下水，幾天後獲得開採執照；消息傳出後當地原住民族不滿，於是告上法院要求撤銷有關執照。

澳洲人報（The Australian）今天報導，北領地（Northern Territory）政府2021年11月11日接獲澳洲中資企業Fortune Agribusiness的申請，要求准許在靠近鄧南特溪（Tennant Creek）一帶沙漠每年開採4000萬立方公尺地下水；北領地政府於2021年11月15日向這家公司核發執照，准予開採地下水。

報導說，這項申請案的簡報文件有1000多頁；但北領地政府的審查時間卻只有短短一個工作天。

持有當地原住民族土地權（native title）的「孟維倫瓦原住民公司」（Mpwerempwer Aboriginal Corporation）向法院提出告訴，指北領地家庭廳廳長沃登（Kate Worden）在「未能妥善地考慮」下就核准有關開採地下水執照，是「嚴重非理性」（seriously irrational）行為。

報導說，Fortune Agribusiness的所有人之一是華裔商人姜兆慶（Jiang Zhao Qing or Tommy Jiang）。姜兆慶除了持有多家位於墨爾本的中文媒體外，也被指與中國政府有關係，並曾推動澳洲維多利亞州加入中國「一帶一路 」倡議。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）2020年8月一份報告提到，姜兆慶與中國共產黨中央委員會統一戰線工作部有關──不過，澳洲人報特別表示，這並非暗示姜兆慶涉及任何不當行為。

澳洲人報提到，Fortune Agribusiness聲稱，有關開採地下水計畫將會替澳洲中部開闢價值1億8000萬澳元（約新台幣37億6000萬元）的出口市場；預料可創造110個全職和1350個季節短期工作機會。

北領地政府於2021年4月曾核發有關開採地下水執照給Fortune Agribusiness；但在遭遇當地原住民族和環境保護團體的反對壓力下，北領地政府暫緩並重新評估有關執照。

代表澳洲原住民族土地權益的「中部土地委會員」（Central Land Council）委員瓊斯（Michael Jones）批評北領地政府核發這項開採地下水執照，將會讓當地原住民族聖地受到破壞。

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一位不具名的北領地政府發言人向澳洲人報表示，當局經過嚴謹的分析和評估，認為當地環境能負荷並且不會對使用者造成衝擊，才核發有關執照。

報導提到，除了「孟維倫瓦原住民公司」向北領地政府提出告訴外，總部設於北領地愛麗絲泉市（Alice Springs）的「乾旱土地環境中心」（Arid Lands Environment Centre）也向法院提出告訴，指控北領地政府核發有關開採地下水執照的過程涉及「管轄錯誤」（jurisdictional error），屬於「法律上不合理」的決策。（編輯：郭中翰）1110503